名古屋暴雨交通癱瘓！他見日本上班族「震撼一幕」：在台灣早炸鍋

日本名古屋8日遭遇猛烈暴雨侵襲，雨勢來得又急又大，當地一小時雨量一度突破100毫米，創下自1890年有紀錄以來新高。大雨不僅造成市區多處道路積淹水，鐵路、地下鐵及巴士交通也受到衝擊，許多民眾被困在市區，回家之路受到嚴重影響。但有人因此發現了震撼的一幕，當地的上班族因為交通癱瘓，不但沒有提前返家，仍然上完班，直接用「走的回家」，讓他直呼「在台灣早就炸鍋了」。

根據日本氣象廳資料，名古屋8日當地時間16時50分前後，1小時雨量達約101.5毫米；截至17時，3小時累積雨量更達180.5毫米，超越2000年「東海豪雨」期間創下的97毫米紀錄，成為名古屋自1890年開始統計以來，1小時降雨量最高的一次。由於雨勢猛烈，當地也一度將警戒提升至最高等級的Level 5。

暴雨同時癱瘓部分市區交通。名古屋繁華商圈「榮」傍晚開始出現積淹水，部分路段積水已達腳踝高度，偏偏當時正值下班、下課尖峰，不少民眾只能涉水前進；隨著雨勢持續，多條鐵路陸續暫停行駛，地下鐵也受到淹水影響，名古屋巨蛋前矢田站甚至可見大量雨水湧入出入口，站內一片積水，現場緊急拉起封鎖線。

有網友在threads上發文表示，暴雨之下最讓人震撼的，除了嚴重災情，還有交通中斷後街頭出現的特殊景象。晚間9、10點左右，仍可看到不少穿著襯衫、西裝、背著公事包的日本上班族走在路上，並非悠閒散步，而是在大眾運輸停擺後，選擇徒步返家。原本應該搭乘地鐵或巴士回家的民眾，在交通受阻後，只能靠雙腳走回家。

原PO驚訝，「都已經Level 5了，地鐵都不敢載你了，你今天居然還是上完班，然後走路回家？」，並反觀如果發生在台灣，因為大眾運輸停止搞到一堆上班族走路回家，應該網路早已經炸鍋。

網友發現名古屋交通中斷，上班族不但照樣到班，甚至是默默走路回家。圖／Thread網友(@__kenny0924_)授權，未經同意禁止轉載

原PO表示，這樣的情況也與當地的工作安排有關。日本不像台灣有地方政府統一宣布「停班停課」，是否停班通常由各家公司自行判斷。即使遭遇極端天候、交通大受影響，部分民間企業仍可能維持正常上班，因此才會出現「地鐵停駛、巴士受影響，但上班族仍得想辦法回家」的特殊畫面。

此文一出後，馬上引起不少網友共鳴留言，「這就是日本人，我日本老公就是下午默默走路移動的其中1人，他說比這更慘的世紀大地震都遇過、下個豪大雨被困而已…」、「311東北大地震當晚走路五小時多，從澀谷走回世田谷代田的我⋯完全懂你在講什麼⋯」、「我記得311隔天他們也是照常上班，即便電車停駛，家離公司近一點的就走路去上班」。