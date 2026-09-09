快訊

大解放？20歲Elly曬比基尼辣照 釣出小S急留言：不用先問媽媽？

金曲歌王現身助選！退休警殺出選里長 前妻竟是歌后

中職／龍隊回應吉力吉撈不當行為 「造成不良示範謹此致歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

台文館與英國國家寫作中心簽約培養英譯人才 李遠見證祝福

中央社／ 倫敦9日電

在文化部長李遠見證之下，台灣文學館與英國國家寫作中心簽署合作備忘錄，在「新銳譯者導師培訓計畫」中增設「Literature from Taiwan」組別，培養下一世代台灣文學英譯人才。

李遠8日前往英格蘭首座聯合國教科文組織文學之城（UNESCO City of Literature）諾里奇（Norwich），見證駐英國代表處文化組組長楊婷媜代表國立台灣文學館與英國國家寫作中心合作，向全球招募有志投入台灣文學英譯的人才，透過導師培訓及專業交流，培養對台灣文學英譯有興趣的人才。

諾里奇在2012年被聯合國教科文組織（UNESCO）授予「文學之城」稱號，是英格蘭第一座獲此殊榮的城市，當地擁有豐富的文學歷史與積澱，孕育了許多知名作家。

李遠在致詞時表示，台灣過去即與英國有很多的合作，但是透過台文館與英國國家寫作中心的全新開始，相信未來能繼續開啟台灣與英國更多的合作，讓台灣有機會向英國介紹更多台灣的文學。

英國國家寫作中心董事會主席沃特斯（AlanWaters）表示，英國國家寫作中心很榮幸在「臺灣漫遊錄」得獎獲得廣大矚目前，就已經開始台灣文學的推廣工作，包含2024年曾接待2位台灣文學譯者駐村，同時協助異鄉客出版社（The Strangers Press）出版5本部分篇章翻譯的小型台灣文學作品書冊推介等。

沃特斯說，2026/27計畫已收到16份申請，「以這類型計畫來說，是一個非常高的數量」。

沃特斯預告，將在2027年與台灣進一步建立駐村合作，並且在2027年春天辦理台灣文學節活動，向國際讀者引薦更多優秀的台灣作家，「這將豐富諾里奇當地的藝文版圖，持續深化諾里奇這座城市與台灣之間的關係」。

李遠也前往諾里奇、以支持獨立出版為特色的獨立書店「The Book Hive」參訪，多年來，書店特別選售如楊双子的「臺灣漫遊錄」、吳明益「複眼人」、寺尾哲也「子彈是餘生」等台灣翻譯書。看到多本台灣作品成為書店選書。

李遠說，台灣作品要打入英國市場，本來就是一件很難的事，能夠成為這樣的獨立書店選書，更是難能可貴；他也不忘幽默地說，「這裡怎麼沒有我的書？」

英國 李遠 寫作

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國際布克獎評審團主席盛讚「臺灣漫遊錄」 美在作品與翻譯

從台灣漫遊錄到倫敦梧桐 文化部長李遠與國際布克獎評審對談台灣文學

文化部長首訪英 李遠借鏡倫敦巴比肯藝術中心：讓台灣都市林有故事

暌違16年出版「進烤箱的好日子」 李佳穎：不寫作的生活反而豐富了創作

相關新聞

馬來西亞破獲今年最大宗毒品案 1台男疑負責集團製毒

大馬警方破獲今年最大宗毒品案，起出市值約馬幣24億令吉（新台幣約192億元）毒品及原料，逮捕5名犯罪嫌疑人，其中包括1名...

法國雷諾瓦博物館劫案損千萬…賊偷4畫作 逃跑時掉1件

法國南部一座專門紀念印象派畫家雷諾瓦的博物館8日遭兩名竊賊闖入，偷走4件畫作，其中1件在逃跑時掉落。法國濱海卡涅市長馬松表示，館方估計遭竊藝術品總值900萬歐元(約1046萬美元)。專家警告，博物館收藏高價值藝術品，當保全措施不如銀行或高級珠寶店，極易受覬覦。

中國百萬粉絲博主倫敦直播遭圍毆搶劫 使館介入

擁有約500萬粉絲的旅英華人博主「倫敦Kj」（本名施克俊），近日在英國倫敦鬧區戶外直播時，遭三名外籍青年辱罵挑釁、圍毆致傷，並險些被搶走名表。整個過程透過直播鏡頭即時傳回中國，數千名線上觀眾目擊這起驚魂事件。目前，中國駐英國大使館已接獲求助並介入跟進。

印度人大舉卡位！澳洲華裔護理師揭惡行：搞霸凌、排擠當地人

有位網友分享，澳洲已經被大量「印度移民」卡位，他指出印度移民一開始會很友善，一旦他們穩固工作，並且在職場上擔任領導職位，就會帶頭霸凌其他人，甚至連澳洲當地人都難逃毒手。

超級省油族駕駛心法：做簡單的事 輕鬆成里程富翁

當交通號誌轉綠時，丹．克勞爾（Dan Kroushl）不可能是第一個衝出去的駕駛。他不會猛踩油門，也從不超速。反地，他輕踩油門緩緩前行，一看到黃燈就輕踩煞車。這些技巧讓61歲的克勞爾成為所謂的「超級省油族」。 自2月28日美國和以色列襲擊伊朗、凍結波斯灣能源流動以來，油價大幅上漲。美國這群「超級省油族」利用簡單技巧，盡可能從每加侖汽油中榨出最多里程，他們如何做到？

名古屋暴雨交通癱瘓！他見日本上班族「震撼一幕」：在台灣早炸鍋

日本名古屋8日遭遇猛烈暴雨侵襲，雨勢來得又急又大，當地一小時雨量一度突破100毫米，創下自1890年有紀錄以來新高。大雨不僅造成市區多處道路積淹水，鐵路、地下鐵及巴士交通也受到衝擊，許多民眾被困在市區，回家之路受到嚴重影響。但有人因此發現了震撼的一幕，當地的上班族因為交通沒了，不但沒有因此在家休息，仍然上完班，直接用「走的回家」，讓他直呼「在台灣早就炸鍋了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。