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OECD報告揭巴西教育隱憂 AI普及難掩學力不足
巴西教育正處於關鍵轉折點。經濟合作暨發展組織（OECD）最新公布的「國際學生能力評量計畫」（PISA）結果顯示，巴西在閱讀、數學與科學3大領域全面落後全球平均。與此同時，近半數巴西學生使用生成式人工智慧輔助學習，比例高於OECD平均。
調查指出，48%的巴西15歲學生每週至少1次使用ChatGPT等AI工具完成課業，高於OECD平均的46%。其中，40%的學生習慣依賴AI進行新主題的初步研究，遠高於OECD的31%。
專家警告，過度依賴AI快速生成答案，加上社群短影音的流行，正讓學生養成「快速閱讀」與「淺層理解」的學習模式，缺乏深度思考與邏輯推演能力，陷入「看似什麼都知道，實則什麼都學不精」的數位學習迷思。
儘管科技滲透校園，巴西在PISA測驗中的整體表現仍顯疲弱。數學僅得377分，遠低於OECD的463分，在89個國家與地區中排名第71位；科學與閱讀分數也分別落後全球平均，顯示近半數學生無法達到基本理解與應用能力。
在拉丁美洲區域比較中，巴西落後智利、烏拉圭、哥斯大黎加、墨西哥與哥倫比亞等國，僅優於秘魯、厄瓜多、阿根廷等少數鄰國。
最新民調顯示，53%的民眾認為改善教師薪資與工作條件應是教育改革的首要任務。專家憂心，若師資不足與待遇低落問題持續惡化，巴西恐將爆發「教師斷層」危機，進一步削弱國家競爭力。
教育議題也在選舉年成為焦點。分析指出，巴西雖已完成「量的普及」，卻未能達成「質的提升」。如何在擁抱科技創新的同時，扎實培養下一代的深度思考與基本學力，將是巴西乃至全球各國無可迴避的共同課題。
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