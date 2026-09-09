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南非講堂邀台灣女性 分享創業再起

中央社／ 約翰尼斯堡8日專電

來自台灣的兩位女性胡莉芸與金曉昀，因鍥而不捨的精神與成就獲邀參加於南非舉行的非洲大師講堂，在女性月論壇分享跨境發展、面對挫折及重新出發的歷程，是另一種發展於海外的台灣之光。

活動創辦人兼執行長恩迪曼德（Zamani Ndimande）表示，台灣女性在科技運用及前瞻思考方面累積不少經驗，可供非洲女性借鏡。主辦單位因此透過駐南非代表處經濟組組長羅清榮推薦，邀請兩人擔任講者。

胡莉芸在講堂中分享，她原本在台灣從事IC卡產業超過20年，曾到馬來西亞投資棕櫚廢棄物堆肥；2012年因參與南非電子道路收費系統計畫來到當地，逐漸看見跨足農業的可能性。

她表示，蓖麻可種植於部分不適合糧食作物的土地，較不易與糧食生產競爭，因此決定投入種植。2013年，她在時任中華民國駐史瓦帝尼大使蔡明耀安排下，向當地農業官員提出蓖麻種植及智慧農業計畫，之後帶領台灣團隊前往當地，在南部大彎地區（Big Bend）設立種原場。團隊將屏東7個蓖麻品種帶到當地試種及馴化，最後篩選出4個適合當地氣候與土壤的品種。

創業之路接連受挫。嚴重乾旱曾使50公頃蓖麻全數枯死，30多名工人失去工作；其後種植許可延宕多年，又遇上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

胡莉芸坦言，一連串打擊一度耗盡信心，但在員工、家人及合作夥伴支持下仍決定留下。她說：「失敗並不可怕，可怕的是不敢面對自己。」

她表示，目前史瓦帝尼有超過30戶契作農戶，南非也有逾100名農民參與，包括婦女及青年。公司另與史瓦帝尼大學及南非普勒托利亞大學簽署合作備忘錄，推動蓖麻品種改良及產業應用研究。

另一名講者金曉昀2007年自台灣移居南非，從百貨公司基層助理做起，逐步晉升資深採購。她2016年進入南非直銷公司，現任資深創新策略經理，今年2月起負責主要保養品部門。她表示，該部門約99%的保養品在南非製造。

她曾參與將部分商品從快時尚轉向較耐用的設計，並採用南非、賴索托等地的區域供應鏈，縮短原本可能長達6至9個月的海外採購期。她負責的業務於2022年第2季取得兩位數成長，並獲選公司當季最佳經理人。

金曉昀現任世界華人工商婦女企管協會南非分會會長，因職場成就、女性賦權、在地公益及推廣台灣等表現，獲選2025年中華民國第6屆「海外十大傑出青年」。

她也曾面臨婚姻結束、失去孩子、父親過世及經濟壓力，疫情期間經營德國亞馬遜自有品牌也蒙受損失。她說：「有些人買了一輛名車，我買到的是經驗，一堂非常昂貴的課。」失敗是回饋，而非個人身分。

她以手機更新比喻人生，認為重新開始並非回到原點，而是帶著經驗進入下一階段；即使原定計畫改變，仍可調整方向、繼續向前。

兩人的經歷也呼應論壇對女性轉型與成長的討論。

非洲大師講堂（Afri-Masterclass）5日以「女性引領未來：創新、企業與轉型」為題，在約翰尼斯堡桑頓（Sandton）舉行論壇，約150名女性企業家及商界人士出席。

閉幕由已故祖魯王茲韋利蒂尼（Goodwill Zwelithinika Bhekuzulu）的王后姆奇扎．祖魯（Nompumelelo Mchiza Zulu）發表演說。她表示，女性認識自己的根源，也能從前人留下的故事、價值、犧牲及智慧中汲取力量，面對轉變並走向未來。

南非 女性 創業

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