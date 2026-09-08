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大馬執行醫療服務直升機墜毀 機上5人罹難
馬來西亞一架執行醫療服務的直升機今天在砂拉越緊急降落時墜毀，機上包括1名機師與4名醫務人員不幸罹難。目前正全力調查事故原因。
新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，這架編號9M-LLF直升機於今天下午進行醫療飛行服務，除1名機師外，機上並有1名醫生、1名醫藥助理及2名護士。
這起事故約於下午3時40分發生，直升機低空墜落在機場尾端的跑道，隨即起火燃燒。警消人員獲悉後赴現場撲滅火勢。
報導指出，機上5人罹難，事故原因將由航空事故調查局進行進一步調查。
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