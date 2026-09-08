大馬執行醫療服務直升機墜毀 機上5人罹難

職場上的言語霸凌與暴力行為，往往是許多上班族揮之不去的噩夢。日本知名計程車巨頭「東京MK」近日爆出嚴重的職權霸凌醜聞，現年62歲的企業老闆青木政明，在公司會議上因不滿員工表現而當場發飆，不僅狠摔茶碗、砸桌上隔板，甚至當場抓起鐵折凳向員工暴扔，失控畫面全被錄下曝光，引發日本社會譁然。

2026-09-08 21:09