日本也咕嚕咕嚕…豪雨猛灌名古屋、時雨量104毫米 關東到明天需戒備

日本時報報導，受秋雨鋒面影響，日本中部地區下暴雨，並引發洪災，名古屋市中心和其他城市的道路被淹沒，社群媒體上不少人分享道路和建築淹水的影片。有關當局警告，關東地區到9月9日都可能出現類似情況。

名古屋市政府8日傍晚因應流經該市的多條河流水位暴漲及潛在風險，向千種區、守山區及名東區等地，發布最高級別的第5級避難指令，敦促居民評估周圍環境，並移往最安全的地方，例如附近高樓或自己家的二樓或更高樓層。

NHK還報導，名古屋市港區的地下道和其他地方被水淹沒，有人因而棄車逃生。

日本氣象廳表示，截至下午4點53分的一小時內，名古屋市降雨量達到該地觀測史上最高的104.5毫米。

氣象廳並警告，從9月8日晚間至9月9日凌晨，東京、埼玉、神奈川、千葉和茨城縣發生暴雨災害的風險可能迅速上升。山梨縣預計最需注意的時間為9月8日晚間至深夜。