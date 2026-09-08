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房租繼續算？女星逝世1周年「信箱塞滿帳單」 銀行帳戶驚傳被扣36萬

聯合新聞網／ 綜合報導
曾憑藉NHK晨間劇《鈴蘭》紅極一時的女星遠野凪子（遠野なぎこ）於去年猝逝，消息震驚演藝圈。圖／摘自IG
曾憑藉NHK晨間劇《鈴蘭》紅極一時的女星遠野凪子（遠野なぎこ）於去年猝逝，消息震驚演藝圈。圖／摘自IG

曾憑藉NHK晨間劇《鈴蘭》紅極一時的日本女星遠野凪子（遠野なぎこ）於去年猝逝，消息震驚演藝圈。如今在她過世滿一年的日子裡，外界卻發現她生前這場孤獨悲劇，至今竟仍未畫下句點。

日媒報導，當年因居家照護人員聯繫不上遠野凪子而通報警方，警員破門後發現遺體已腐爛，最終經由DNA鑑定確認其身分。家屬事後透過她的個人部落格證實噩耗，並引述警方研判指出死因純屬意外、已排除自殺可能，後事則由親友低調辦理，但死後的相關手續卻似乎陷入停滯。

根據知情演藝圈人士透露，遠野凪子生前租住的公寓至今竟仍以她的名義持續簽約，連手機門號都沒有辦理退租，撥打過去依舊會轉接至語音信箱。生前使用的銀行帳戶亦未被凍結，導致房屋租金與電信費用持續扣款。以每月約14萬日圓（約新台幣2.8萬元）的房租計算，從離世至今光是租金就已累積扣款近180萬日圓（約新台幣36.5萬元）。

報導指出，其生前住所的信箱塞滿寄給遠野凪子的信件與帳單，房間窗戶則緊閉著無法透視內部。面對這樣的異狀，行政書士中田多恵子指出，若法定繼承人未辦理拋棄繼承，依法必須協助處理遺物、辦理解約及凍結帳戶，目前的狀況顯然是正常的繼承與善後程序並未進行。

知情人士補充，遠野凪子生前雖留有某位親族的聯絡方式作為緊急聯絡人，但如今該名親族也呈現完全失聯狀態。針對租約現況，公寓管理公司僅回應涉及個人隱私不便透露。對此，日本專家特別提醒，若身後手續未妥善處理，定期扣款或訂閱服務恐持續耗損遺產，成為孤獨死事件中極難解開的遺留問題。

日本 女星 房租

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