快訊

中火拆煤數量引爭議！盧秀燕批中央不守信 台電堅持：留6煤備用

無人機侵入清泉崗空域！8架經國號戰機被迫轉降 2民航機受影響

中職／悍將中止2連敗！近身球掀大場面 吉力吉撈推戴培峰遭驅逐出場

聽新聞
0:00 / 0:00

影／臭名昭著！計程車大佬拿椅狠丟下屬 火大開罵一排員工遭炎上

聯合新聞網／ 綜合報導
職場上的言語霸凌與暴力行為，往往是許多上班族揮之不去的噩夢。圖／AI生成
職場上的言語霸凌與暴力行為，往往是許多上班族揮之不去的噩夢。圖／AI生成

職場上的言語霸凌與暴力行為，往往是許多上班族揮之不去的噩夢。日本知名計程車巨頭「東京MK」近日爆出嚴重的職權霸凌醜聞，現年62歲的企業老闆青木政明，在公司會議上因不滿員工表現而當場發飆，不僅狠摔茶碗、砸桌上隔板，甚至當場抓起鐵折凳向員工暴扔，失控畫面全被錄下曝光，引發日本社會譁然。

日媒報導，事件發生於8月13日清晨，影片中，青木政明怒瞪著一旁一字排開的幹部，隨後他突然伸手抓起桌上的茶碗重重砸向地面，大聲咆哮「現在是怎樣啊，喂！」

接著，青木政明怒氣未消地站起身，抓起桌上的防疫透明隔板猛力扔向員工，高喊「你腦子有問題嗎？」最後甚至直接搬起自己原本坐著的鐵折凳，力道極大地砸向員工。雖然折凳並未直接命中，但面前的幹部們嚇得連忙閃避，現場有人急忙高喊「請住手」，場面極度混亂且危險。

作為日本MK計程車集團創辦人青木定雄的次男，青木政明過去的紀錄早已臭名昭著。據公司內部人士透露，青木政明過去曾至少3度因涉嫌暴力事件遭警方逮捕或函送法辦。雖然他目前已卸下董事職務，但仍以老闆身份不時前往公司暴走，被員工私下稱為「颱風」。

在流出的影片中，青木還飆出英文髒話吼叫，「Get the f*** out！（給我滾出去！）滾回去，你那什麼狗屁想法」。內部人士透露，當天青木政明之所以會大發雷霆，只是因為他認為公司推動的「提升司機英語能力」計畫進度不如預期。

報導指出，青木政明坦承影片中的人就是自己，並表示，「非常抱歉，那天我是真的氣炸了。但我已經連續7年跟他們講『要學會說英文』了啊」，他隨後補充道，「我知道這不可原諒，我也已經這樣做了，接下來就交給社會輿論去評判吧」。

日本 計程車 霸凌 下屬

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沒簽婚前協議完了？Lululemon創辦人24年婚姻告吹 千億財產恐對半分

影／水深僅50公分還敢跳！39歲人夫當妻兒面「頭下腳上」栽入海爆頭慘死

空服員變寫真女神被抓包 會議室大螢幕驚見「破尺度照」秒提離職

美美當伴娘代價慘…女打猛健樂狂甩51公斤 失去1器官竟稱「絕不後悔」

相關新聞

日本也咕嚕咕嚕…豪雨猛灌名古屋、時雨量104毫米 關東到明天需戒備

日本時報報導，受秋雨鋒面影響，日本中部地區下暴雨，並引發洪災，名古屋市中心和其他城市的道路被淹沒，社群媒體上不少人分享道路和建築淹水的影片。有關當局警告，關東地區到9月9日都可能出現類似情況。

房租繼續算？女星逝世1周年「信箱塞滿帳單」 銀行帳戶驚傳被扣36萬

曾憑藉NHK晨間劇《鈴蘭》紅極一時的日本女星遠野凪子（遠野なぎこ）於去年猝逝，消息震驚演藝圈。如今在她過世滿一年的日子裡，外界卻發現她生前這場孤獨悲劇，至今竟仍未畫下句點。

影／臭名昭著！計程車大佬拿椅狠丟下屬 火大開罵一排員工遭炎上

職場上的言語霸凌與暴力行為，往往是許多上班族揮之不去的噩夢。日本知名計程車巨頭「東京MK」近日爆出嚴重的職權霸凌醜聞，現年62歲的企業老闆青木政明，在公司會議上因不滿員工表現而當場發飆，不僅狠摔茶碗、砸桌上隔板，甚至當場抓起鐵折凳向員工暴扔，失控畫面全被錄下曝光，引發日本社會譁然。

AI恐損害兒少學習 OECD：使用者成績較差

經濟合作發展組織（OECD）報告指出，不用AI寫作業的學生，成績優於使用AI者，提供迄今以來最全面的證據，顯示AI可能傷害學習。

沒簽婚前協議完了？Lululemon創辦人24年婚姻告吹 千億財產恐對半分

億萬富豪離婚不只牽涉感情，也可能是一場龐大的財產攻防戰。Lululemon創辦人奇普（Chip Wilson）與結婚24年的妻子夏儂（Summer Wilson）正在加拿大打離婚官司，由於兩人當年沒有簽署婚前協議，按照當地法律，他婚後累積的資產增值可能面臨「一人一半」的分配結果，數十億美元身家恐因此大受影響。

以為老後有人陪！74歲母和46歲兒同住5年 一次朋友旅行才驚覺「哪裡不對」

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本一名74歲婦人靠每月16萬日圓（約新台幣3.2萬元）年金生活，另有3100萬日圓（約新台幣628萬元）存款。5年前，離家15年的46歲獨子返鄉工作，主動提出「一起住吧」，讓她一度以為老後終於有了依靠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。