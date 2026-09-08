雲門十三聲問世10年歐巡 台在地文化打動德國觀眾

雲門經典舞作「十三聲」問世10週年，歐洲巡演場場爆滿。藝術總監鄭宗龍在德勒斯登接受中央社訪問表示，當初沒想到將家鄉的人、事、物與色彩化為舞作，10年來能在國際間引起這麼多共鳴。

雲門今夏歐巡3日至5日在德勒斯登（Dresden）赫勒勞歐洲藝術中心（HELLERAU）演出「十三聲」。作品取材自鄭宗龍成長的台北艋舺，將廟會、民間信仰、市井聲響與街頭文化搬上舞台，舞作中還可以聽見充滿台灣市井氣息的台語唱詞及聲響。

演出結束後，全場掌聲不斷，不少觀眾更以歐洲劇場常見的喝采方式，雙腳反覆踏地板，舞者多次返回舞台謝幕。

「其實沒有想到，自己家鄉的一些人、事、物跟色彩，把它變成一個舞之後，會引起很多共鳴。」鄭宗龍說，不論在台灣或國際，很高興這些共鳴成為一種肯定，也成為彼此可以交流的媒介。

赫勒勞歐洲藝術中心節目總監沙倫貝格（AndréSchallenberg）告訴中央社，「十三聲」讓不熟悉台灣的觀眾，仍可透過舞者的動作、色彩與作品結構走進作品；熟悉雲門的人可以看得更深入，熟悉台灣的觀眾，則能從舞作中讀出更多層次。

在雲門與當地觀眾的交流工作坊中，不少人對作品背後的台灣文化產生好奇，進一步詢問音樂及其中的傳統元素。

除了文化背景，觀眾也對「十三聲」複雜而細膩的編舞留下深刻印象。沙倫貝格轉述，舞台上的動作看似自然，有時甚至帶著些許混亂感，但其實每個細節都經過精密設計。

他認為，難得的是作品在精密編排之下，仍保有自然流動的能量與生命力，即使一切都經過設計，卻絲毫不顯僵化，是一部「有生命的作品」。

由於深受當地觀眾喜愛，赫勒勞歐洲藝術中心多年來數度邀請雲門赴德勒斯登演出。沙倫貝格說，鄭宗龍2020年接掌藝術總監後，又為這個老牌舞團帶來新的動能；雲門既保有自身傳統，又不斷朝向未來，這對一個擁有深厚歷史的舞團而言相當難得。

走過53年，雲門已成為許多國際觀眾認識台灣當代舞的重要窗口。被問及今天如何看待雲門在台灣及國際舞壇上的角色，鄭宗龍把答案拉回最單純的一件事：讓人們的生活裡有舞蹈。

在海外巡演及舉辦國際工作坊之餘，雲門也持續將舞蹈帶進台灣各地，透過戶外公演及社區巡演走出劇場，自1996年以來已走遍全台22個縣市；今年「與雲門共舞」社區巡演也走進台中、苗栗、台北及台南，邀請民眾共同舞動身體。

「我覺得台灣的朋友有這個需要，然後就有雲門的存在。」鄭宗龍說，希望不論在台灣或國際，在各個地方、各個角落，都能有舞蹈、有雲門的身影。