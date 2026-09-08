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沒簽婚前協議完了？Lululemon創辦人24年婚姻告吹 千億財產恐對半分

聯合新聞網／ 綜合報導
Lululemon創辦人奇普（Chip Wilson）與結婚24年的妻子夏儂（Summer Wilson）正在加拿大打離婚官司。圖／截自IG
Lululemon創辦人奇普（Chip Wilson）與結婚24年的妻子夏儂（Summer Wilson）正在加拿大打離婚官司。圖／截自IG

億萬富豪離婚不只牽涉感情，也可能是一場龐大的財產攻防戰。Lululemon創辦人奇普（Chip Wilson）與結婚24年的妻子夏儂（Summer Wilson）正在加拿大打離婚官司，由於兩人當年沒有簽署婚前協議，按照當地法律，他婚後累積的資產增值可能面臨「一人一半」的分配結果，數十億美元身家恐因此大受影響。

外媒報導，現年71歲的奇普於1998年創立瑜伽服飾品牌Lululemon，4年後與現年52歲的妻子夏儂結婚。兩人的離婚案件今年4月在最高法院立案，但相關內容目前並未公開。加拿大的離婚律師指出，按照當地家庭法，夫妻結婚前各自擁有的資產原則上不會直接被分走，但這些資產在婚姻期間產生的增值，則會被視為「家庭財產」，原則上由雙方各分一半。

律師洛恩（Lorne MacLean）表示，在沒有婚前協議的情況下，妻子原則上有權取得家庭財產的50%。另一名溫哥華離婚律師喬治亞莉（Georgialee Lang）則解釋，如果奇普能證明某些資產是在結婚或開始同居前就已經持有，他可以保留當時資產的原始價值，但此後的增值部分則可能由夫妻平分。

這項規定對奇普而言尤其關鍵，因為他早在結婚前4年就已創立Lululemon。至於他目前究竟擁有多少身家，不同機構估算也有落差，《富比士》目前估計約49億美元（約新台幣1552億元），彭博億萬富翁指數則估計達61億美元（約新台幣1932億元）。

奇普名下資產相當龐大，除了持有Lululemon大量股份，也擁有運動用品集團Amer Sports近30億美元的持股，旗下品牌包括Arc'teryx、Salomon及網球用品品牌，另外還有大筆房地產投資。

夏儂本身也與Lululemon淵源深厚，她曾擔任品牌創始首席設計師，參與早期產品設計。夫妻倆另外共同成立家族辦公室House of Wilson，並於2012年成立Wilson 5 Foundation。

根據去年9月的證券文件，夏儂名下受益持有約109萬股Lululemon股票，約占公司1%。其中約26.9萬股由她直接持有，市值約2700萬美元；其餘約82.4萬股則由Wilson 5 Foundation直接持有，整個受益持股區塊價值約1.1億美元。

除了企業持股，奇普透過家族辦公室持有大量房地產，其中包括Low Tide Properties，投資版圖涵蓋溫哥華及美國西雅圖地區。《富比士》2024年曾估算，他在Low Tide當時房地產組合中的權益，加上位於溫哥華的豪宅，總價值約5億美元。該豪宅2026年的政府估值也達5300萬美元。

不過，律師指出，奇普的財務風險可能不只來自財產分配。加拿大法律下，高資產人士的離婚案件中，配偶扶養費也可能是一筆相當可觀的支出。由於這起離婚案件目前仍未公開具體內容，外界尚無法確認雙方究竟主張哪些資產屬於家庭財產，以及相關資產最後會以何種價值計算。

Lululemon 婚前協議 財產 加拿大

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