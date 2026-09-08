名古屋暴雨狂灌！健身房遭洪水灌入 網曝現場驚險畫面：差點沒命

炎炎夏日，走在街頭不難發現許多中年人夫呈現「高度複製」的神秘現象。一件素白T恤、一條黑色短褲、踩著涼鞋並斜背單肩包，這套被網友戲稱為「大量生產的夏季老爸裝」近期引發熱烈討論。雖然男性們大讚這套穿搭是兼顧育兒、抗熱與效率的「極致理性選擇」，但一項針對百位人妻的調查卻揭開了殘酷現實：高達74%的妻子選擇眼不見為淨地接受，卻僅有1%的人發自內心覺得這樣穿「很時尚」。

2026-09-08 17:55