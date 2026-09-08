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名古屋暴雨狂灌！健身房遭洪水灌入 網曝現場驚險畫面：差點沒命
日本名古屋8日遭暴雨襲擊，日媒報導指出，1小時雨量飆破100毫米，創1890年有統計以來新高。市區多處道路淹水，鐵路也陸續停駛，許多下班、下課的民眾因而無法順利返家；此外，當地一間位於地下室的健身房更慘遭洪水灌入，滾滾泥水從外部猛灌，甚至將玻璃門撞破，水勢相當驚險，連網友都驚呼「健身練到差點沒命」。
根據NHK報導，東海地區受發展旺盛的雨雲影響，名古屋市正降下猛烈暴雨。截至當地時間16時50分，名古屋市1小時內降下約101.5毫米的大雨；此外，截至17時，名古屋市3小時累積雨量已達180.5毫米。
根據日本氣象廳資料顯示，名古屋1小時雨量已超越2000年9月東海豪雨期間，所創下的97毫米紀錄，成為自1890年開始統計以來的最高紀錄。
暴雨造成當地排水不及，多處道路積淹水，災情也陸續傳出。朝日新聞報導，名古屋市的繁華商圈「榮」傍晚開始下起暴雨，當地時間16時40分左右，部分馬路積淹水已達民眾腳踝高度，由於正逢下班、下課時間，民眾只能涉水而行。此外受雨勢影響，多條鐵路陸續暫停行駛，也使大批民眾無法順利返家。
當地民眾也在社群平台分享最新狀況，一位網友發出影片直呼「健身練到差點沒命」，從畫面可見，滾滾洪水灌入位於地下室的健身房，水勢相當猛烈。從另一名網友分享的視角可見，健身房外的玻璃門已被砸穿，水不斷灌入內部，場面相當驚險。
地下鐵也傳出災情，名古屋巨蛋前矢田站因暴雨導致淹水，從影片可見，雨水不斷流入車站出入口內，放眼車站內汪洋一片，為維護安全，目前現場已拉起封鎖線，防止民眾出入。
而伏見站也同樣遭暴雨侵襲，一名網友分享，「地下鐵全線封鎖，這水位看起來都要到腰了，根本變成一條河」。
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