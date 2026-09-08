滿街都是同款…日本中年老爸「流水線穿搭」夯 100位人妻心聲曝光超意外

炎炎夏日，走在日本街頭不難發現許多中年人夫呈現「高度複製」的神秘現象。一件素白T恤、一條黑色短褲、踩著涼鞋並斜背單肩包，這套被網友戲稱為「大量生產的夏季老爸裝」近期引發熱烈討論。雖然男性們大讚這套穿搭是兼顧育兒、抗熱與效率的「極致理性選擇」，但一項針對百位人妻的調查卻得到令人意外的結果：高達74%的妻子選擇眼不見為淨地接受，卻僅有1%的人發自內心覺得這樣穿「很時尚」。

據日媒《日刊SPA！》報導，這套「老爸制服」看似缺乏個性，但在受訪人夫眼中卻是生活智慧的結晶。四十多歲的中村先生便直言，這種流水線穿搭絕非妥協，而是省去每日選擇障礙的「優化」結果，甚至自嘲這跟賈伯斯（Steve Jobs）的穿衣哲學如出一轍。另一位育有子女的田中先生則解釋，白T耐洗百搭、黑短褲髒了看不出來，單肩包更是育兒神器，除了隨身小物還能塞滿濕紙巾，解放雙手隨時抱小孩，每一件單品都有其功能性。

就算大致輪廓極其相似，也有部分爸爸試圖在細節裡展現最後的倔強。37歲的小川先生就透露，自己雖然同樣穿著白T與黑短褲，但會特地內搭黑色緊身衣，並將涼鞋換成Nike喬丹系列運動鞋，融入街頭元素。然而，這項小小的時尚抵抗似乎作用有限，他自己也笑稱：「每次參加每月一次的爸爸聚會時，大家遠遠看起來根本還是長得一模一樣。」

為了揭開人妻們的真實心聲，相關機構透過網路問卷調查了100位20至60歲的已婚女性。數據顯示，雖然有42%的人表示「完全沒問題」、32%認為「勉強可以接受」，合計達74%的高接受度，但在印象評價中，高達48%的人僅認為這叫「簡單安全」，37%覺得「方便活動」，而認為「時尚」的比例竟然只有慘淡的1%。這意味著在妻子眼裡，這套穿搭頂多算得體，離好看還有一大段距離。

進一步分析發現，人妻們對「老爸裝」的容忍度完全取決於「目的地的高級程度」。調查顯示，妻子能接受丈夫穿這樣去的場所，前兩名為徒步可達的便利商店（75%）與在地超市（70%）；但只要目的地換成開車才會到的大型商場，接受度便驟降至33%；若是參加孩子的課外活動，接受度更是只剩可憐的5%。甚至還有高達34%的妻子坦言，最讓她們受不了的其實是短褲底下露出的「中年腿部毛髮」與充滿家居感的邋遢涼鞋。

調查結論指出，夫妻對於「老爸裝」的接受度差異，主要來自對「實用機能」與「場合得體」的不同定義。對丈夫而言，這是兼具便利與抗熱的效率穿搭；對妻子而言，其適用場域則受限於社區周邊。調查分析指出，隨着場合正式程度提高，服裝是否符合社會期待與夫妻共識，也將成為影響雙方出遊意願的關鍵因素。