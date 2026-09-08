豪雨使日本名古屋市區淹水 新幹線多個區間停駛
受到秋雨鋒面與熱帶低氣壓影響，日本多地今天的天氣狀態相當不穩定，包含三重縣與愛知縣在內的東海地區遭遇豪雨，並造成名古屋市區淹水。雨勢已導致新幹線部分區間停駛。
日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳今天傍晚4時28分宣布，愛知縣西部與岐阜縣美濃地區出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠）。
截至今天下午3時，三重縣四日市市地區觀測到的時雨量81毫米；截至今天下午3時30分，愛知縣蟹江町測得時雨量66毫米，兩地的雨勢均相當驚人。
愛知縣名古屋市地區截至傍晚4時10分，測得時雨量88毫米。強烈雨勢也造成名古屋市區道路淹水。從NHK拍攝到的畫面可看到，道路淹水的高度接近一般轎車輪胎的一半。
JR公司表示，由於雨量已經超過規定值，東海道新幹線名古屋站到岐阜羽島站雙向列車，從今天下午3時24分起暫停行駛。之後，東海道新幹線與山陽新幹線停駛區間，擴大到岡山站至靜岡站的上行列車，以及東京站至新大阪站的下行列車。
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