羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值3.3億
法國南部一座專門紀念印象派畫家雷諾瓦的博物館8日遭兩名竊賊闖入，偷走4件作品，其中1件在逃跑時掉落。
法國濱海卡涅市長馬松表示，「今天早上，兩人闖入雷諾瓦博物館，偷走4件作品」，並在逃跑時棄置其中1幅遭竊畫作。他說，估計遭竊藝術品總值900萬歐元（約台幣3.3億元）。
雷諾瓦博物館於1960年開幕，館址是這名畫家1919年去世前最後居住的住所。館藏包括雷諾瓦生前使用的物品和家具，如畫架與輪椅，以及他創作的肖像畫、風景畫和裸女畫。
市長馬松表示，警方只花了5分鐘便趕抵現場，「警報在上午5時48分響起。上午5時53分，也就是5分鐘後，我們的市警已抵達現場」。
不到1年前，巴黎羅浮宮曾遭歹徒公然劫走8件藝術品，總價約1億美元。4名嫌犯均已落網，但遭竊藝術品至今仍下落不明。
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