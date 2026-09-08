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以為老後有人陪！74歲母和46歲兒同住5年 一次朋友旅行才驚覺「哪裡不對」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名74歲婦人與返鄉兒子同住後，才發現自己不知不覺又回到「照顧小孩」的生活。圖／AI生成
一名74歲婦人與返鄉兒子同住後，才發現自己不知不覺又回到「照顧小孩」的生活。圖／AI生成

日媒《THE GOLD ONLINE》報導日本一名74歲婦人靠每月16萬日圓（約新台幣3.2萬元）年金生活，另有3100萬日圓（約新台幣628萬元）存款。5年前，離家15年的46歲獨子返鄉工作，主動提出「一起住吧」，讓她一度以為老後終於有了依靠。

兒子搬回家後，每月固定拿5萬日圓（約新台幣1萬元）生活費，母子相處一開始也很順利。不過，婦人原本一個人住時生活相當自由，想簡單吃就簡單吃、想和朋友出去就出去，兒子回來後，她卻開始每天準備晚餐、順手幫忙洗衣服，甚至為了配合兒子的作息，減少和朋友聚會。

真正讓她醒悟的時刻則是74歲這年。朋友邀她參加3天2夜溫泉旅行，她第一個反應竟是先問兒子工作忙不忙，還擔心：「那你吃飯怎麼辦？」

沒想到兒子一臉疑惑回她：「我都46歲了，吃飯自己想辦法就好啊。」這句話讓她突然發現，眼前的兒子早就是能自己生活的成年人，自己卻在同住後，不知不覺又回到「照顧小孩」的模式。

她這才明白，原本期待的是「兒子在身邊的安心感」，並不是重新替兒子煮飯、洗衣，甚至為了他犧牲自己的生活。之後母子重新調整相處方式，改成各自處理洗衣、吃飯，她也重拾和朋友聚餐、旅行的生活。

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