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大馬煙霾氣喘病例增2成 醫師建議嚴重區戴N95口罩

中央社／ 吉隆坡8日專電

馬來西亞煙霾持續，砂拉越西連煙霾緊急狀態解除不到一天，空污指數今天再陷「危險」等級。醫師指出，近期門診出現較多呼吸道不適與過敏症狀，氣喘病例約增2成，呼籲外出戴口罩，污染嚴重地區可考慮使用N95口罩。

東馬砂拉越（Sarawak）古晉（Kuching）執業醫師黃開祥（Wong Kai Siong）今天接受中央社訪問表示，煙霾嚴重期間，門診患者最常出現上呼吸道感染及過敏症狀，包括咳嗽、喉嚨發癢，部分患者出現眼睛不適、皮膚發癢或過敏等情形。

他指出，目前當地並未強制民眾戴口罩，但會建議及鼓勵外出時配戴；至於西連（Serian）、古晉等煙霾較嚴重地區，則可考慮使用N95口罩。據了解，近期口罩需求大幅增加，必須從砂拉越其他地區調貨。

西馬柔佛州（Johor）醫師巫程豪（Boo ChengHau）也以電話受訪指出，近期門診可觀察到煙霾對呼吸系統帶來嚴重影響，其中，氣喘患者發作情況尤其明顯，大約增加20%左右。

他呼籲民眾外出時配戴口罩，降低煙霾對呼吸道的影響。

根據馬來西亞環境局（DOE）空氣污染指數管理系統（APIMS），空氣污染指數（API）介於201至300為「非常不健康」，超過300即屬「危險」等級。

西連4日空污指數一度飆升到519，整座城市幾乎籠罩煙霾中。面對煙霾惡化，國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）當天批准西連進入煙霾緊急狀態。

隨著當地空氣品質一度改善，國家元首昨天批准解除緊急狀態；不過，解除不到一天，西連今天清晨6時空污指數又升至303，重返「危險」水平，上午9時仍達302。截至中午，指數微幅降至282，仍處於「非常不健康」等級。

煙霾近期持續籠罩馬來西亞多地，部分地區能見度明顯下降，空氣品質惡化。教育部長法麗娜（FadhlinaSidek）表示，家長如果擔心煙霾對孩童影響，可以選擇暫時不讓孩童到校，但需事先通知校方。

馬華公會青年團秘書長蘇儀芳（Saw Yee Fung）則促請教育部檢討現有煙霾應對政策，制定全國一致、透明且具可執行性的分級機制，不僅保障學生健康，也避免各校因應標準不一而造成混亂。

馬來西亞環境局建議，空污指數一旦超過200，學校、幼兒園及托兒所應關閉，相關單位並應持續監測空污指數，以便污染情況惡化時立即採取進一步措施。

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