快訊

分手Joeman後驗出性病！蕭伊遭二度傷害：每天都像在地獄

鍾明軒墾丁空拍遭罰33萬！實測機器有「禁飛區」鎖死不能飛 網驚：怎飛的？

這次沒對手！「最美里長」陳紫渝拚連任 同額競選仍拜託里民1事

聽新聞
0:00 / 0:00

迎合宗教團體命女員工迴避 艾菲爾鐵塔罷工關閉1天

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
圖為巴黎艾菲爾鐵塔。路透
圖為巴黎艾菲爾鐵塔。路透

法國巴黎艾菲爾鐵塔工會代表今天指出，鐵塔因員工發起罷工關閉1天。事件起因於週末一個印度教團體來訪期間，有女性員工被要求迴避引發軒然大波，巴黎市府也展開調查。

綜合法新社與路透社報導，印度教「斯瓦米納拉揚派」（BAPS）約100人的團體5日赴艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）進行私人參訪。

艾菲爾鐵塔員工在聲明中譴責，在這個參訪團來訪期間，「有些人被要求離開崗位，撤退到其他區域；部分工作崗位則由男性員工頂替。所有女性員工都被指示，這個參訪團在場期間，不得經過或穿越特定區域」，他們對自己落入這種處境深感震驚。

負責營運這座巴黎地標的艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE）證實，這個印度教參訪團確實提出希望盡量減少「與女性互動」的要求，並坦言「這些條件當初根本不應該被接受」，因為既「不符合SETE的核心價值，也違反男女平等原則」，並承諾將承擔相應的「後果」。

身兼巴黎社會黨籍民選官員的SETE總裁魏爾（ArielWeil）告訴法新社：「這顯然是不可接受的作法，我在此重申，艾菲爾鐵塔堅守共和價值觀與男女平等原則的承諾。」

巴黎社會黨市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）在社群平台X發文表示，鐵塔管理階層同意代表團提出的條件，「令人無法接受」，並宣布將啟動調查程序。

根據艾菲爾鐵塔官網資料，這座每年吸引近700萬人次造訪的地標，今天全天關閉，但員工代表稱明天將恢復正常營運。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

墨爾本中餐廳慶生吃16萬！情侶嫌帳單不合理拒付 店家鎖門爆衝突

尼泊爾洪災奪逾1380命 哀悼期最後一天仍持續搜救

NBA／密約案調查出爐！快艇遭重罰5首輪和3千萬美元 雷納德只需付70萬

印尼火山灰危機消退 雅加達等機場恢復營運

相關新聞

BL魅力泰難擋！從漫畫到電視劇，泰國與日本BL差在哪？

BL 不僅在台灣、泰國、韓國等亞洲地區擁有穩定的市場，在歐美諸國的受眾也不容小覷。這篇先把重點聚焦於新冠肺炎期間影響力開始波及全球的泰國 BL 產業鏈，並比較日本和泰國 BL 劇的差異，及其在雙方社會脈絡下的發展和意義。

迎合宗教團體命女員工迴避 艾菲爾鐵塔罷工關閉1天

法國巴黎艾菲爾鐵塔工會代表今天指出，鐵塔因員工發起罷工關閉1天。事件起因於週末一個印度教團體來訪期間，有女性員工被要求迴...

空污傳播不受國界限制 台灣經驗助印度等國因應

跨境傳播讓空污不受國界限制，成為每個國家必須共同面對的難題，台灣多位進行相關研究的學者赴印度新德里出席研討會，與多國學者...

敗選停工5年再出發 76歲納伊杜押注量子科技盼改寫印度

廣大的工地一角，工程師正改變水流方向，引入綿延數英里的運河。未來，這些水道將如血管般穿梭整座新城。另一頭，戴著安全帽的工人正在灌注混凝土，興建一棟先進大樓。不久後，印度最大的量子電腦將進駐這裡，而這只是更龐大的「量子谷」計畫一環。 就在印度聖河克里希納河畔、昔日的香蕉園與菜田上，一座號稱要成為印度未來最宜居城市的宏大構想，正在逐漸成形。要把阿馬拉瓦蒂打造成印度南部、人口5000萬的安得拉邦新首府，是一項浩大工程，也是印度獨立以來規模最大的同類都市規畫工程。

李遠參訪V&A東儲藏庫 庫房全開堪稱「博物館的革命」

文化部長李遠7日參訪2025年5月正式對外開放的維多利亞與亞伯特博物館東儲藏庫（V&A East Storehouse）...

國際布克獎評審團主席盛讚「臺灣漫遊錄」 美在作品與翻譯

以文化部長及作家身分，李遠7日晚間參與倫敦國王學院「世界眼中的台灣文學」座談，2026年國際布克獎評審團主席布朗盛讚「臺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。