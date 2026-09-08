迎合宗教團體命女員工迴避 艾菲爾鐵塔罷工關閉1天

法國巴黎艾菲爾鐵塔工會代表今天指出，鐵塔因員工發起罷工關閉1天。事件起因於週末一個印度教團體來訪期間，有女性員工被要求迴避引發軒然大波，巴黎市府也展開調查。

綜合法新社與路透社報導，印度教「斯瓦米納拉揚派」（BAPS）約100人的團體5日赴艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）進行私人參訪。

艾菲爾鐵塔員工在聲明中譴責，在這個參訪團來訪期間，「有些人被要求離開崗位，撤退到其他區域；部分工作崗位則由男性員工頂替。所有女性員工都被指示，這個參訪團在場期間，不得經過或穿越特定區域」，他們對自己落入這種處境深感震驚。

負責營運這座巴黎地標的艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE）證實，這個印度教參訪團確實提出希望盡量減少「與女性互動」的要求，並坦言「這些條件當初根本不應該被接受」，因為既「不符合SETE的核心價值，也違反男女平等原則」，並承諾將承擔相應的「後果」。

身兼巴黎社會黨籍民選官員的SETE總裁魏爾（ArielWeil）告訴法新社：「這顯然是不可接受的作法，我在此重申，艾菲爾鐵塔堅守共和價值觀與男女平等原則的承諾。」

巴黎社會黨市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）在社群平台X發文表示，鐵塔管理階層同意代表團提出的條件，「令人無法接受」，並宣布將啟動調查程序。

根據艾菲爾鐵塔官網資料，這座每年吸引近700萬人次造訪的地標，今天全天關閉，但員工代表稱明天將恢復正常營運。