多倫多第52屆福爾摩沙盃壘球賽 駐多辦事處組隊參賽

第52屆「福爾摩沙盃壘球賽」周末在大多倫多地區展開為期2天的賽事，駐多倫多台北經文辦事處今年特別組成「TEAM TECO」隊，與多倫多台灣同鄉會（TCAT）隊以球會友，大家在歡笑中競技交流，氣氛熱絡。

駐多倫多辦事處處長梁毅鵬表示，去年他應邀出席第51屆福爾摩沙盃壘球賽（Formosan Cup）開幕式，對於鄉親能連續舉辦比賽超過半世紀，印象深刻且無比敬佩。

梁毅鵬說：「壘球與棒球是台灣民眾共同的記憶、愛好與榮耀。這項歷史悠久的賽事不僅聯絡志同道合的國際友人、增進與各族裔社區的交流，更重要的是能將台灣奮鬥故事，一代一代傳承下去。」

本屆「福爾摩沙盃壘球賽」5日及6日在萬錦市（Markham）米利肯米爾斯社區公園（Milliken MillsCommunity Park）舉行，共有數百人參與。長年旅居多倫多的前世界台灣同鄉會秘書長羅益世，在現場與眾人分享球賽歷史。

羅益世指出，福爾摩沙盃1974年由一群北美留學生創立；COVID疫情前，曾是全北美最大的亞裔壘球賽事；「對台灣人來說，棒壘球從來都不只是運動，而是一份刻在骨子裡的集體記憶，更是凝聚海外台灣人的重要盛事。」

羅益世自1976年開始加入福爾摩沙盃壘球賽，迄今已逾半個世紀。他當過主辦人、也當過球賽裁判，親眼見證這項賽事從早期全為男性參賽，到1986年首次有女性球員加入；球賽發展至今，參賽隊伍從早期全由台灣人組成，逐漸吸引日本、菲律賓等各族裔參賽，「日本加拿大文化中心」（Japanese CanadianCultural Center, JCCC）近年亦組隊參加，充分彰顯加拿大多元文化融合特質。

「福爾摩沙盃壘球賽」主辦方表示，本屆賽事由福爾摩沙盃壘球賽委員會（Formosan Cup Committee）與多倫多台灣同鄉會共同主辦，是一年一度的社區盛會。透過這個重要平台，來自各地的球隊及球員在球場上展現運動精神，場外親友歡喜相聚、社區交流，享受精彩賽事，傳承台灣文化，共同留下美好回憶。

梁毅鵬另提及，今年「Team TECO」組隊參賽，除了辦事處各單位同仁熱情參與，還結合了國內銀行派駐多倫多分行經理及眷屬一同共襄盛舉；儘管全體隊員只利用公暇之餘練習了一次，但在賽場上士氣高昂，大家在場內外熱情洋溢、歡笑奔跑；「棒壘球的精神，不分國內海外、亦不分年長年輕，大家都是光榮的『Team Taiwan』」。