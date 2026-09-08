空污傳播不受國界限制 台灣經驗助印度等國因應

跨境傳播讓空污不受國界限制，成為每個國家必須共同面對的難題，台灣多位進行相關研究的學者赴印度新德里出席研討會，與多國學者專家分享台灣經驗，盼有助因應空污問題。

國科會補助駐外科技組與轄區內科技社團共同辦理海外學術研討會，鼓勵善用海外科技網絡人脈，結合地緣與專業優勢，以增進台灣與國際之學術、產業、技術交流。

來自台灣的團隊7日起一連5天在印度新德里的尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）與印度、尼泊爾、泰國、越南、菲律賓等國的學者，就改善空氣品質相關的議題進行對話，試圖為印太地區與全球環境面臨的挑戰，提供具前瞻性的解決方案。

尼赫魯大學環境科學學院教授庫爾希瑞斯塔（Umesh Chandra Kulshrestha）接受中央社記者採訪表示，要遏止空污，首先必須改變生活形態，現在人們的日常生活需要耗費大量的能源，大部分都會排放污染，改用更乾淨的能源是有必要的，只不過這需要一段過渡期。

庫爾希瑞斯塔指出，「有些東西其實並非必要，但我們卻覺得非買不可」，這是因為人們的消費習慣、需求，往往是被企業人為創造，並透過行銷手法強化，才讓人們去消費、購買產品，這樣過度生產、消費的過程，對環境形成破壞。

駐印度副代表王韋龍接受訪問表示，地球上的生物，都與陽光、空氣、水脫不了關係，這次針對空污議題的研討會格外有意義，他期許這次的會議能將台灣空污防治的技術以及台灣相關科技的實力拓展、傳播出去。

王韋龍表示，印度及一些南亞、東南亞國家，都深受空污影響，而人們的健康與其息息相關，台灣在空污研究上，已經建立起厚實的基礎，希望透過這次交流，能提供包括印度在內的各國實質幫助，以利解決空污問題。

國立中央大學大氣科學系教授王聖翔受訪表示，空污是沒有國界的，任何一地的空污，都有可能傳輸到其他地方，那對生態、對人的健康，都會造成影響。

王聖翔表示，這次研討會的主軸，是希望透過與健康連結的方式，讓空污議題獲得更多重視，尤其南亞、東南亞國家政府在相關政策執行上，往往跟不上民眾的期待，科學家可以提供觀測結果，用科學的數據為民眾發聲，提供政府作為施政參考，相信台灣的經驗，將成為南亞、東南亞國家的助力。

王聖翔提到，台灣在跨境污染的研究上起步得相當早，政府、科學家大約30年前就很重視這議題，建立了相當的研究基礎，包括觀測技術、政府策略等，「台灣都具有優勢」，若南亞、東南亞國家與台灣合作，對未來的環境會有一定的幫助。

中央研究院地球科學研究所副研究員林玉儂受訪表示，中央研究院每年都會在國外舉辦工作坊，希望透過活動，將台灣在面對災害上豐富的經驗、先進的技術分享出去，用這樣的軟實力對周邊國家做出影響、貢獻。

林玉儂表示，空污是沒有邊界的，需要很多國家通力合作，才能解決問題，希望透過這次活動，能讓大家彼此認識、建立互信，科學研究人員發揮更多力量，未來能對政策面做出影響，提出更好、更先進的解決方案。 駐印度副代表王韋龍（圖）認為，印度及許多南亞、東南亞國家，都深受空污影響，人們的健康與其息息相關，台灣在空污研究上，已經建立起厚實的基礎，希望透過交流，能提供包括印度在內的各國實質幫助，以利解決空污問題。中央社

國立中央大學大氣科學系教授王聖翔（圖）認為，藉由透過與健康做連結的方式，將可讓空污議題獲得更多重視。中央社