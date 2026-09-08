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李遠參訪V&A東儲藏庫 庫房全開堪稱「博物館的革命」

中央社／ 倫敦8日電
文化部長李遠（前左）7日參訪維多利亞與亞伯特博物館東儲藏庫（V&A East Storehouse）後表示，東儲藏庫的空間重新利用及全面對外開放的成功模式，為博物館的經營管理及典藏，提供了重新思考的契機。中央社記
文化部長李遠（前左）7日參訪維多利亞與亞伯特博物館東儲藏庫（V&A East Storehouse）後表示，東儲藏庫的空間重新利用及全面對外開放的成功模式，為博物館的經營管理及典藏，提供了重新思考的契機。中央社記

文化部長李遠7日參訪2025年5月正式對外開放的維多利亞與亞伯特博物館東儲藏庫（V&A East Storehouse），參訪後表示博物館全面打開庫房，提供觀眾接觸國家典藏，「這是一場博物館的革命」。

李遠在參觀以及與主導博物館東擴構想（V&A EastConcept）的副館長兼營運長里夫（Timothy ReeveCBE）交流後表示，傳統博物館文物一旦進入典藏，難以重見天日，但東儲藏庫的展示方式可以讓觀眾瞬間進入不同時代、地域的人類文明。

李遠表示，博物館基於對參觀民眾的信任，全面打開庫房，提供觀眾「近距離」接觸國家珍貴典藏的機會，「這種相信民眾能尊敬文化的想法，反而更讓所有參觀者學會珍惜這些人類文明。」李遠認為展現了「先找到限制，才找到自由」的創意與突破；而典藏庫房全面開放參觀者，也實踐了文化平權。

維多利亞與亞伯特博物館東儲藏庫原址為2012年倫敦奧運的媒體中心，經過10年規劃，2025年5月正式開放，至今人潮絡繹不絕。新館佔地超過1萬6千平方公尺，收納超過50萬件館藏物件、書籍與上千筆檔案，涵蓋時尚設計、建築、攝影、音樂、表演藝術與流行文化等多元領域。

與過往封閉的典藏倉庫不同，維多利亞與亞伯特博物館東儲藏庫將博物館的「後台」打開，完全向大眾開放。觀眾可以自由探索展示空間，還能透過創新的「Order an Object」服務，預約觀看指定藏品，與藝術品近距離互動，可以說是一座運作中的「工作型博物館」，從修復、策展到典藏管理都透明化呈現。

李遠表示，文化部現在正在進行利用台灣首府大學校舍轉型為文化部「聯合典藏庫房」的計畫。當博物館因為時間逐漸累積更多藏品，而面臨典藏空間壓力時，東儲藏庫的空間重新利用及全面對外開放的成功模式，為博物館的經營管理及典藏，提供了重新思考的契機。

李遠認為，V&A丟掉教條式的博物館展示方式，採取讓小孩和觀眾自然而然接觸四周的展品、接觸人類一代代累積的文明，「這就是博物館最值得存在的意義」。

文化部長李遠（左）7日參訪維多利亞與亞伯特博物館東儲藏庫（V&A East Storehouse），與主導維多利亞與亞伯特博物館東擴構想（V&A East Concept）的副館長兼營運長里夫（Timothy Reeve CBE）（右）交流。文化部提供
文化部長李遠（左）7日參訪維多利亞與亞伯特博物館東儲藏庫（V&A East Storehouse），與主導維多利亞與亞伯特博物館東擴構想（V&A East Concept）的副館長兼營運長里夫（Timothy Reeve CBE）（右）交流。文化部提供

文化部長李遠7日參訪位於英國倫敦的維多利亞與亞伯特博物館東儲藏庫（V&A East Storehouse），該儲藏庫原為2012年倫敦奧運的媒體中心，經過10年規劃，2025年5月正式開放，成為一個全面對民眾開放的典藏庫房。中央社
文化部長李遠7日參訪位於英國倫敦的維多利亞與亞伯特博物館東儲藏庫（V&A East Storehouse），該儲藏庫原為2012年倫敦奧運的媒體中心，經過10年規劃，2025年5月正式開放，成為一個全面對民眾開放的典藏庫房。中央社

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