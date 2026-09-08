國際布克獎評審團主席盛讚「臺灣漫遊錄」 美在作品與翻譯

以文化部長及作家身分，李遠7日晚間參與倫敦國王學院「世界眼中的台灣文學」座談，2026年國際布克獎評審團主席布朗盛讚「臺灣漫遊錄」之美不僅在於寫作，「也在於翻譯」。

布朗（Natasha Brown）在座談會上分享布克獎評審過程時表示，她與所有評審小組成員在評審時閱讀約130本來自全世界的翻譯作品，「這責任非常重大，我們也非常認真對待這份責任。」當她讀到「臺灣漫遊錄」時，就覺得這本書「一定會贏」。

布朗表示，「臺灣漫遊錄」這本書內容複雜，但讀者跟隨著兩位主角的旅程前進時，就會逐漸被吸引進她們的世界。

「這本書的美不僅在於寫作，也在於翻譯」，布朗認為，翻譯使用了許多英文中從未遇到過的詞彙，但因為翻譯得很有趣，讓讀者能夠輕易理解及想像，尤其面對相對複雜的文化時，「臺灣漫遊錄」化繁為簡，讓讀者關注書中兩位主人翁之間的關係，並且深深被她們所吸引。

「世界眼中的台灣文學」座談會現場超過百人參與，與會者還包括愛爾蘭詩人暨評論家約翰・麥考利夫（John McAuliffe）及英國文學翻譯中心執行總監安娜・古德（Anna Goode）。主持人、倫敦國王學院電影系教授克里斯・貝里（Chris Berry）表示，李遠的「恐怖份子」是他最喜歡的電影排名前10名。

古德表示，台灣一直希望有更多台灣文學能以英文出版，並且推介至全世界，所以國立台灣文學館與英國文學翻譯中心透過辦理工作坊、建立專業社群，增加翻譯者彼此間的互動與合作，進而提升文學翻譯者的專業發展。

李遠分享時表示，身為一個戰後出生的作家，自己始終不斷在追尋「台灣是什麼？」而進入台灣民主化時代的作家，同樣在追尋台灣的道路，李遠舉例作家吳明益的生態、甘耀明的魔幻寫實、陳雪的酷兒文學、賴香吟的歷史、夏曼・藍波安的原住民到陳思宏的地方書寫等，以更多元的視角書寫讓世界看見台灣。

李遠表示，在楊双子集結了數個主題類型的「臺灣漫遊錄」獲得國際布克獎的此刻，「這是一個非常好的時機，終於讓世界看見台灣。」

李遠最後以倫敦的「梧桐樹」作為結語表示，梧桐樹是在英國工業革命之後，嚴重空氣污染中，唯一能夠倖存且是由兩種植物重新產生的新物種，「所有根植於原來土地的文化，同樣會隨著歷史改變，產生新的文化，就像倫敦的梧桐樹一樣。」

李遠表示，台灣人終於看到自己的台灣，也讓世界包括英國看到台灣，「我們充滿信心，期盼台灣與英國在經貿、科技合作外，能夠開啟更多的文化交流。」