聖嬰現象釀乾旱 巴拿馬運河船隻通行量恐再減

巴拿馬運河管理局局長德馬羅塔今天表示，由於聖嬰現象（ElNiño）氣候型態引發乾旱，通過巴拿馬運河的船隻數量恐將進一步減少。

法新社報導，巴拿馬已因聖嬰現象宣布全國進入緊急狀態。聖嬰現象是一種在太平洋上形成的氣候型態，會引發全球風向、大氣壓力及降雨變化，並推升全球氣溫。

今年的聖嬰現象預計將是40年前開始有紀錄以來最強烈的一次。

巴拿馬收緊航運限制之際，運河使用量反而有所增加，原因是船運公司正在尋求替代荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）的航線。伊朗先前封鎖這條水道，以報復美國與以色列發動的戰爭。

橫跨兩大洋的巴拿馬運河（Panama Canal）承擔全球約5%海運貿易量，當局已將每日允許通行的船隻數量上限從8月的36艘削減至9月中旬的32艘。

巴拿馬運河仰賴兩座水庫蓄積的雨水運作，受到聖嬰現象影響，水庫水位已經下降，當水位不足時，運河船閘就無法運作。

巴拿馬運河管理局新任局長德馬羅塔（Ilya Espinode Marotta）告訴記者，如果乾旱情況未能緩解，當局可能進一步採取措施。

她說：「我們不排除在2月或3月可能需要下調船隻通行數量上限的可能性，可能不會減至每天24艘，但可能會降到29艘左右，或類似數量。」

2023年，聖嬰現象導致水庫水位大幅下降，迫使巴拿馬運河每日通行量從38艘降至22艘。

不過德馬羅塔表示，預料這次不會減至當年的程度。

除了減少每日通行船隻數量，巴拿馬運河管理當局也將船隻最大吃水深度從15.2公尺降至14.6公尺。

專家警告，針對運河通行的長期限制措施可能導致航運成本上升，並延長貨物交付的等待時間。

美國和中國是巴拿馬運河的主要使用國。這條運河是美國東岸與中國之間最快的海上航線，約承擔美國40%的貨櫃運輸量。

伊朗戰爭也推高了巴拿馬運河的航運量。由於荷莫茲海峽航運陷入停滯，巴拿馬運河因此成為能源運輸的備援航線。