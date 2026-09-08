印尼火山灰危機消退 雅加達等機場恢復營運

印尼交通部表示，火山噴發產生的火山灰造成印尼主要機場及其他數個航空樞紐關閉數天後，已於今天清晨重新開放。

法新社報導，印尼交通部在Instagram發文表示，隨著造成數十萬旅客滯留的航空安全危機逐漸緩解，服務首都雅加達的機場，以及位於雅加達附近或爪哇島各地的另外4座機場已恢復營運。

位於雅加達約150公里外的阿喀拉喀托之子火山（Mount Anak Krakatau）5日爆發，噴出岩漿並伴隨火山灰煙柱。

印尼交通部昨天表示，週末期間有8座機場因在空域中偵測出火山灰而暫停營運，導致近3000個航班受影響，超過34萬名旅客滯留。

印尼交通部今天清晨在Instagram發文表示，雅加達機場及另外4座機場已恢復營運。

雅加達主要機場在Instagram發文表示：「鑑於喀拉喀托之子火山目前的噴發情形，蘇卡諾哈達機場（Soekarno-Hatta International Airport）已恢復航班營運。」

在經歷數日機場混亂之後，各航空公司如今面臨艱鉅任務，必須設法將所有滯留旅客送上飛機，並送達目的地。