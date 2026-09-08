台灣與羅德島州續簽教育合作備忘錄 促進人才培育

台灣與美國羅德島州日前續簽教育合作備忘錄。羅州州長麥基、駐美代表俞大㵢夫婦、駐波士頓辦事處長廖朝宏見證。俞大㵢致詞表示，羅州擁有優質大學與人才，期待能進一步促進雙方在華語文教育及人才培育更多的交流合作。

簽約儀式3日在羅州政府大樓舉行。俞大㵢表示，台灣與羅州2023年首度簽署教育合作備忘錄，當時是由時任駐美代表、副總統蕭美琴見證，此次榮幸能見證簽署續約。

俞大㵢強調，台灣持續擴大投資美國，台美積極推動教育交流，共同培育人工智慧（AI）及半導體供應鏈等關鍵領域技術人才，展現台美持續深化教育合作的共同承諾，讓台美全面夥伴關係更加密切。

羅州州長麥基（Dan McKee）則表示，曾兩次訪問台灣，對台灣教育成就印象深刻，他擔任州長以來，致力發展羅州教育，與駐波士頓辦事處合作，推動各項教育計畫，嘉惠羅州青年學生，並允諾持續支持台灣與羅州共同推動教育交流。

這場簽約儀式由教育部國際及兩岸教育司長李毓娟、羅州高等教育廳長吉爾基（Shannon Gilkey）分別代表雙方簽署。

駐波士頓辦事處另於會場舉辦慶祝美國建國250週年及台灣總統直選30週年茶會，彰顯台美基於對自由、民主及法治共享價值，持續深化雙方在教育領域的夥伴關係。

羅州副州長馬多士（Sabina Matos）、參議會代議長兼教育委員會主席蓋羅（Hanna Gallo）、州眾議院代理議長甘迺迪（Brian Patrick Kennedy）、州眾議員布萊恩（Jon Brien）等多位政府官員，及駐波士頓辦事處教育組長黃薳玉，羅州華人協會共主席葉超（LouisYip）、吳子平（Sunny Ng）等僑領出席。

另外，羅德島大學（University of Rhode Island）及布朗大學（Brown University）等校代表與師生也到場。會場提供台灣特色美食，不僅讓與會美國友人體驗，也讓旅居當地的台灣師生重溫家鄉味道。