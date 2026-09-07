哈伯太空望遠鏡捕捉「超級氣泡」 揭發恆星誕生

宇宙中竟然有巨大氣泡！哈伯太空望遠鏡拍攝到大麥哲倫星系中星雲N44的新影像，呈現出一個跨越數百光年的「超級氣泡」。科學家指出，該氣泡由恆星風與超新星爆炸共同推擠而成，其外圍濃密氣體殼層正不斷孕育新恆星，有望揭露恆星演化與形成機制。

爆炸衝擊超級氣泡

《大眾科學》報導，哈伯太空望遠鏡近日對距離地球約十六萬光年的大麥哲倫星系LMC進行觀測，並捕捉到恆星育嬰室「LHA 120-N44」（簡稱N44）的壯麗畫面。

N44的核心特徵是一個巨大的中央空洞，被稱為「超級氣泡」，其範圍橫跨約210光年乘以140光年，主要由中心內部恆星發出的強烈恆星風與超新星爆炸衝擊波吹拂空洞所形成。

具體而言，原先存在於空洞內的氣體被推擠至外圍，壓縮形成一層高密度的塵埃與氣體殼層，而該殼層在巨大恆星發出的紫外線輻射激發下開始發光，並成為新恆星孕育的絕佳場所。目前，該區域已普查出約五十萬顆恆星，其中包含約三萬顆尚未開啟核融合反應的「主序前星」。

恆星形成時間研究

《Space X》報導，針對N44超級氣泡及其周圍星雲結構的研究已有超過半個世紀歷史，而除了中央超級氣泡外，影像右上角還包含一個名為N44F的較小星際氣泡，同樣由高溫巨型恆星的恆星風塑造而成，並雕刻出壯觀的塵埃氣體柱。

如今，研究團隊持續利用哈伯望遠鏡的觀測數據，透過分析N44複合體中的前主序星人口，致力於解開宇宙極端環境下恆星誕生的時間軸與演化規律。

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