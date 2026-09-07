利用歷史罪惡感！陸人冒充納粹受害者後代 騙取德國護照「手段曝光」

目前，德國聯邦刑事調查局(BKA)以及杜塞道夫檢察院正在針對32名嫌疑人展開調查，其中半數已經騙得了德國護照，其餘人員則提交了入籍申請。

這些詐騙嫌疑犯利用了具有憲法地位的德國《基本法》中的一特殊條款。該法第116條規定，任何在納粹德國期間被剝奪德國國籍者及其後代，都可以申請並重獲德國國籍。而且，根據德國聯邦憲法法院2020年的一項司法解釋，即便是納粹受害者的非婚生後代，也能依照該條款獲得德國國籍。申請者需要提交的資料包括：用於自己身分證明的既有護照、出生證明，以及被納粹剝奪德國國籍的祖先之姓名和任何能夠證明申請者與祖先之間存在血緣關係的文件。

和其他入籍途徑相比，依照德國《基本法》116條取得護照的程序要簡單許多，而且免除一切手續費。申請者無須定居在德國，也無須說德語、無須證明有穩定合法收入、無須放棄原有國籍。

似乎獲得以色列國內人士的協助

根據德國檢方提起的指控，嫌疑人偽造自己的生平、偽造家譜，並且在另外幾名以色列公民的協助下提交加入德國籍的申請。負責處理此類申請的聯邦行政管理局(BVA)也認可經過公證的複印件。調查人員相信，正是在這個環節，詐騙嫌疑犯發現並利用了漏洞。

《明鏡週刊》注意到，似乎有多名以色列的公證人為偽造文件的複印件進行過公證，但暫時無法核實這到底是工作疏忽還是蓄意為之。報道同時指出，以色列國內的入籍德國中介服務市場十分龐大，各路律所、公證事務所爭相打廣告宣傳取得德國護照之好處，拼命招徠客戶。

《明鏡週刊》在報導中也指出，詐騙嫌疑犯似乎利用了德國人的歷史罪惡感：受理納粹受害者後代入籍申請的政府工作人員通常會很迅速地審批。

一對猶太老夫婦被八名中國「孫輩」掛靠

整串移民詐欺案件敗露，還要歸因於一名來自中國的謀殺犯劉某。 2024年，他在菲律賓綁架並殺害了兩名華裔商人，其中一名受害者擁有美國國籍。美國聯邦調查局FBI在探案中發現，劉某及其家人的德國護照似乎是透過詐欺手段取得的，2024年10月劉某在美國被捕，他在審問中承認，只需花費60萬美元，就能在一年多的時間內迅速入籍德國。

劉某等詐欺嫌疑犯使用的都是納粹受害者的真實生平資訊。在德國，這些資料通常可以公開查閱。劉某宣稱，他是Karl Siegfried Süßkind和Gertraud Süßkind的孫輩。

《明鏡週刊》引述調查人員指出，多名詐騙嫌疑犯都「掛靠」在同一名「祖先」名下。例如，Karl Siegfried Süßkind和Gertraud Süßkind夫婦就被安排了一名叫做Rosa的「女兒」，而她又嫁給了一位姓王的中國男性，並養育有8名「子女」。詐騙嫌疑犯的手段並非天衣無縫，而是相當粗糙：8名「子女」的兩人，分別「出生」在1969年2月底和11月底，間隔僅9個月。但是，這顯然依然騙過了聯邦行政管理局的工作人員。

《明鏡週刊》也找到了Süßkind夫婦的真正後代，他們對Rosa及其王姓中國丈夫聞所未聞，並對詐騙嫌疑人的行徑表示極大憤慨。

德國的歷史罪惡感被詐欺犯利用

調查人員還發現，另一名華裔詐騙嫌疑人還在手機聊天中告訴同夥，即使因為不會說德語而遭到邊境檢查官員的懷疑，也無需擔心，只需要說明護照是依照《基本法》116條辦理的即可，「因為這涉及二戰期間受迫害猶太人的隱私。」

今年7月，犯下命案的劉某被美國移交給中國警方抵達北京。 《明鏡週刊》指出，目前調查涉及的32名嫌疑犯很可能只是冰山一角。

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