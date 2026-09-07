台漫閃耀角川世界漫畫競賽 Eli Lin、MurJi摘金銅

日本出版集團角川今天在東京舉行首屆KADOKAWA WORLD MANGACONTEST頒獎典禮，台灣漫畫家Eli Lin及MurJi分別以「Cells Within the Body.」及Hitokuji榮獲無台詞漫畫部門金獎及銅獎，雙雙受邀赴日領獎，與來自世界各國的得獎創作者共同登上頒獎舞台。

KADOKAWA WORLD MANGA CONTEST是角川（KADOKAWA）對全球漫畫創作者舉辦的國際漫畫競賽。首屆共吸引來自全球118個國家及地區、1959件作品投稿，競爭激烈。頒獎典禮邀請漫畫部門及無台詞漫畫部門的金、銀、銅獎共6組創作者，自台灣、越南、法國及瑞士赴日領獎，金、銀、銅獎得主分別可獲得1萬、5000及3000美元獎金。

台灣創作者在首屆競賽中表現亮眼，一舉包辦無台詞漫畫部門金、銅獎。文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍應主辦單位邀請出席觀禮，共同見證台灣漫畫在國際舞台獲得肯定的重要時刻。

Eli Lin以「Cells Within the Body.」勇奪無台詞漫畫部門金獎。Eli Lin受到日本漫畫「JoJo的奇妙冒險」、「同級生」等作品影響，自中學時期開始漫畫創作，迄今已有超過10年創作經驗，除曾在台灣出版單行本「羅賽塔：時光的宣敘調」，作品亦有海外翻譯出版，並曾多次入選歐美漫畫競賽。

Eli Lin在頒獎舞台上表示，能夠獲得金獎以及編輯、評審們的肯定，對自己是非常大的鼓勵。她除了感謝一路支持她、閱讀作品並給予建議的每一個人，也特別在致詞中感謝台灣文化部。

Eli Lin表示，「幾年前，因為有文化部的支持與幫助，我從一名普通的上班族，開始有了成為漫畫家的可能性。」如今自己站在東京接受頒獎並發表感言，「這真的非常不可思議」。

她說，這次對自己而言不只是一項獎項，更是一個讓作品跨越語言及地域、被更多人看見的機會。

獲得無台詞漫畫部門銅獎的MurJi則以Hitokuji獲得評審青睞。她在頒獎典禮上全程以日文發表感言，表示自己的作品能夠被大家看見、被發掘，讓她感到十分開心。

談到創作初衷，MurJi表示，希望自己也能創作出如同過去曾經陪伴過她的漫畫，「在某個人感到疲憊或難過的時候，能讓他稍微笑一笑、喘口氣。」

擔任本屆參賽作品總評的KADOKAWA海外漫畫編輯部編集長瀨川昇，對兩名台灣得獎者的作品均給予高度評價。

談到Eli Lin的作品，瀨川昇表示，作品筆觸非常細膩，描繪也十分用心。透過角色表情的變化，以及源自作者獨特而豐富想像力的演出，讓讀者不是單純欣賞圖像，而會在不知不覺之間真正投入其中，一路讀下去。

瀨川昇表示，對無台詞漫畫而言，「不使用任何文字，只依靠畫面的力量將讀者吸引進故事」，是一項非常重要的能力，而Eli Lin的作品讓他強烈感受到這股力量，「是一部非常優秀、足以配得上金獎的作品」。

對於MurJi的Hitokuji，瀨川昇則特別肯定作品鮮明的角色魅力。他表示，作品在演出方式及表現手法的廣度上，未來仍有很大的成長空間，但比這些更帶給他強烈衝擊的，是作品角色所展現出的「壓倒性的可愛」。

瀨川昇以日本常說的「可愛就是正義」形容MurJi筆下角色的魅力，認為作品正是這句話的具體呈現，尤其角色具有與日本所謂「萌」文化相通的可愛特質，在這次所有投稿作品中數一數二。

他也期待MurJi今後能進一步發揮「可愛」這項優勢，若能持續深化這項特色，將有機會形成更鮮明的個人風格。

頒獎典禮結束後，Eli Lin接受中央社訪問時坦言，得知自己拿下金獎時「真的非常驚訝」，收到主辦單位通知信時，甚至一度不敢相信，「那時候還想說，我有看錯嗎？」

談到參賽契機，她表示，自己先前注意到KADOKAWA舉辦的國際漫畫競賽，也知道曾有台灣創作者得獎，因此萌生「那我也想試試看」的想法。由於這些年持續參加不同漫畫競賽，也曾挑戰無台詞漫畫，因此對這種完全以圖像進行敘事的形式並不陌生。

Eli Lin進一步表示，自己一直都有創作，過去主要是參加同人活動、擺攤，「畫自己喜歡的東西」。當時原本覺得維持這樣的創作方式也很好，直到獲得文化部漫畫相關輔導計畫的支持，才開始思考自己是不是能更進一步挑戰長篇原創漫畫。

Eli Lin說，這個念頭促使她一步步從業餘創作走向專業漫畫領域，之後也與蓋亞文化等出版社合作。對她而言，文化部相關支持確實是自己從上班族轉向專業漫畫創作的重要推力。

頒獎典禮尾聲，KADOKAWA CGO泉水敬代表主辦單位致詞，感謝來自世界各地的創作者踴躍參與，並表示自己相當愉快地閱讀了這次投稿作品，也由衷期待得獎者未來持續推出新的創作。

他並在典禮現場正式宣布，第2屆KADOKAWAWORLD MANGA CONTEST自即日起開始徵件，邀請世界各地漫畫創作者再次挑戰。

根據KADOKAWA公布的第2屆競賽資訊，徵件期間自9月7日至2027年2月28日，預計於2027年5月左右公布得獎作品。

第2屆延續首屆賽制，設置「漫畫部門」及「無字漫畫部門（Wordless Manga）」兩大類別，由KADOKAWA漫畫編輯及大賽事務局相關人員進行評審。

其中「漫畫部門」開放以日文、英文、西班牙文、法文及繁體中文共5種語言投稿，官方網站同樣支援5種語言，希望降低不同國家及地區創作者的參賽門檻。

日本出版集團角川7日在東京舉行首屆KADOKAWA WORLD MANGA CONTEST頒獎典禮，台灣漫畫家Eli Lin（右）及MurJi（左）分別以「Cells Within the Body.」及Hitokuji榮獲無台詞漫畫部門金獎及銅獎，雙雙受邀赴日領獎。中央社