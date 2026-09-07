快訊

台人真的不愛逛夜市了？他驚見東南亞客變多 網揭3大退燒關鍵

影／民眾借超商廁所驚見55萬鉅款 竟是保全ATM補鈔時遺落通知領回

把握明天好天氣！這日再變天「大雨狂炸3地」 低溫降至22度

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼7機場因火山灰持續關閉 約34.1萬旅客受影響

中央社／ 印尼唐格朗7日綜合外電報導
喀拉喀托之子火山噴發影響，部分飛往雅加達的航班取消，滯留旅客在伊·古斯蒂·恩古拉·賴國際機場國內航站樓內等候。路透社
喀拉喀托之子火山噴發影響，部分飛往雅加達的航班取消，滯留旅客在伊·古斯蒂·恩古拉·賴國際機場國內航站樓內等候。路透社

印尼官員表示，受喀拉喀托之子火山噴發產生的火山灰影響，7座印尼機場今天持續關閉，其中包括兩座服務雅加達的機場，約34.1萬名旅客的航班取消或延誤。

路透社報導，位於爪哇島（Java）與蘇門答臘島（Sumatra）之間的喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau）4日深夜噴發後，火山灰籠罩雅加達及周邊多個地區，出於安全考量，機場被迫暫時關閉。

印尼基礎建設及區域發展統籌部長阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）表示，共計2961個航班延誤、轉降或取消，影響約34.1萬名旅客。

印尼交通部長杜迪（Dudy Purwagandhi）表示，雅加達主要機場蘇卡諾－哈達國際機場（Soekarno-Hatta）與其他6座機場將持續關閉至當地時間今天23時59分（格林威治標準時間16時59分）。

杜迪說，延長關閉是為了讓機場有時間清理跑道、滑行道以及停機坪，也讓航空業者有時間調整機隊配置。

機場 印尼 雅加達

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／印尼火山大噴發！火山灰噴1.5萬公尺癱瘓7座機場 23萬人受影響

印尼火山爆發！8機場關閉17萬旅客受困 觀光署：無台灣團受影響

喀拉喀托之子火山噴發 雅加達等4機場延長關閉

喀拉喀托之子火山灰飄散 雅加達機場暫停起降

相關新聞

影／印尼火山大噴發！火山灰噴1.5萬公尺癱瘓7座機場 23萬人受影響

路透報導，印尼喀拉喀托之子火山近日噴發，大量火山灰籠罩雅加達及周邊地區，7座機場7日上午仍維持關閉。印尼交通部表示，目前已有2300個航班延誤、改降或取消，影響超過27萬人。

印尼7機場因火山灰持續關閉 約34.1萬旅客受影響

印尼官員表示，受喀拉喀托之子火山噴發產生的火山灰影響，7座印尼機場今天持續關閉，其中包括兩座服務雅加達的機場，約34.1...

印尼巴布亞地區市場大火延燒逾3小時 造成11死含6童

印尼最東邊的巴布亞地區一處市場今天發生大火，警方表示共有11人喪生，其中包括6名兒童

俄羅斯北高加索山區雪崩奪命 至少11死6傷

位於北高加索的俄羅斯卡巴狄諾-巴卡里亞自治共和國（Kabardino-Balkaria）有一群登山客昨天遭遇雪崩，當地緊...

溫哥華台灣節開幕 讓加拿大人讀懂台灣心聲

一年一度的溫哥華台灣節（Taiwan Fest）一連3天在溫哥華市中心登場。昨晚的開幕音樂會由屢獲殊榮的「南王姊妹花」和...

過度依賴ChatGPT恐退化？ 最新研究示警：記憶力與批判思維將下滑

生成式人工智慧（AI）已全面滲透大眾的日常工作與學習，但過度仰賴科技輔助，恐悄悄侵蝕人類的心智和社交。外媒引述發表於頂尖期刊《應用認知心理學》（Applied Cognitive Psychology）的最新質性研究指出，長期重度依賴 ChatGPT 等生成式工具的年輕族群，容易陷入「智力惰性」（Intellectual Laziness），導致批判性思考減弱、記憶力衰退，甚至引發自我懷疑與社交疏離；不過，若能抱持主動協作的心態善用AI，反而能釋放大腦算力、激發更高層次的創造力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。