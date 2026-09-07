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印尼7機場因火山灰持續關閉 約34.1萬旅客受影響
印尼官員表示，受喀拉喀托之子火山噴發產生的火山灰影響，7座印尼機場今天持續關閉，其中包括兩座服務雅加達的機場，約34.1萬名旅客的航班取消或延誤。
路透社報導，位於爪哇島（Java）與蘇門答臘島（Sumatra）之間的喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau）4日深夜噴發後，火山灰籠罩雅加達及周邊多個地區，出於安全考量，機場被迫暫時關閉。
印尼基礎建設及區域發展統籌部長阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）表示，共計2961個航班延誤、轉降或取消，影響約34.1萬名旅客。
印尼交通部長杜迪（Dudy Purwagandhi）表示，雅加達主要機場蘇卡諾－哈達國際機場（Soekarno-Hatta）與其他6座機場將持續關閉至當地時間今天23時59分（格林威治標準時間16時59分）。
杜迪說，延長關閉是為了讓機場有時間清理跑道、滑行道以及停機坪，也讓航空業者有時間調整機隊配置。
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