印尼7機場因火山灰持續關閉 約34.1萬旅客受影響

生成式人工智慧（AI）已全面滲透大眾的日常工作與學習，但過度仰賴科技輔助，恐悄悄侵蝕人類的心智和社交。外媒引述發表於頂尖期刊《應用認知心理學》（Applied Cognitive Psychology）的最新質性研究指出，長期重度依賴 ChatGPT 等生成式工具的年輕族群，容易陷入「智力惰性」（Intellectual Laziness），導致批判性思考減弱、記憶力衰退，甚至引發自我懷疑與社交疏離；不過，若能抱持主動協作的心態善用AI，反而能釋放大腦算力、激發更高層次的創造力。

2026-09-07 16:38