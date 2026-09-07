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印尼巴布亞地區市場大火延燒逾3小時 造成11死含6童

中央社／ 查亞普拉7日綜合外電報導
印尼最東邊的巴布亞地區一處市場今天發生大火，警方表示共有11人喪生，其中包括6名兒童。消防員示意圖。圖／AI生成
印尼最東邊的巴布亞地區一處市場今天發生大火，警方表示共有11人喪生，其中包括6名兒童。消防員示意圖。圖／AI生成

印尼最東邊的巴布亞地區一處市場今天發生大火，警方表示共有11人喪生，其中包括6名兒童。

法新社報導，起火地點位於中巴布亞省（Central Papua）的帕尼艾鎮（Paniai），地方警方發言人亨利（Henry J. Manurung）表示，火災於今天凌晨0時過後不久被發現，並迅速蔓延至多間店鋪。

亨利透過聲明表示，勘驗期間發現11名罹難者，其中5人為成人，另外6人為年齡介於2歲至9歲之間的兒童。

火災持續燃燒逾3小時，儘管出動消防車及水砲，仍造成至少40處攤位及房屋被毀。

當局還在調查火災起因。

亨利表示：「由於火勢猛烈，加上房屋與攤位緊密相連，導致滅火過程耗時較長。」

致命火災在印尼並不罕見。

去年12月，中雅加達（Central Jakarta）一棟7層樓辦公大樓發生火災，造成22人罹難。警方指出，火災可能是一樓的一顆無人機電池爆炸所引發。

2023年，印尼東部一處鎳加工廠發生爆炸，造成至少12人死亡。

印尼 市場 火災

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