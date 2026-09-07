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俄羅斯北高加索山區雪崩奪命 至少11死6傷
位於北高加索的俄羅斯卡巴狄諾-巴卡里亞自治共和國（Kabardino-Balkaria）有一群登山客昨天遭遇雪崩，當地緊急救援單位表示，至少11人死亡、6人受傷。
路透社報導，當地時間昨天下午5時（格林威治標準時間14時）左右，北高加索地區（North Caucasus）最高峰之一的米吉爾吉山（Mount Mizhirgi）發生雪崩，33名登山客遭襲擊。
根據緊急救援單位的說法，截至今天上午9時，已有10名登山客自行下山，仍有6人下落不明。
他們指出，超過50名救難人員參與搜救，但艱困的地形以及再度雪崩的高風險，阻礙了救援工作。
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