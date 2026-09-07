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溫哥華台灣節開幕 讓加拿大人讀懂台灣心聲

中央社／ 溫哥華6日專電
參與溫哥華台灣節開幕式的加拿大嘉賓讚揚台灣節展現台灣活力。左至右分別是：本拿比市議員李燦明、駐溫哥華辦事處處長劉立欣、台裔加拿大作家Wiley Wei-Chiun Ho、溫哥華市議員楊瑞蘭，卑詩社區安全及綜合服務省務廳長楊子亮、卑詩省副省長兼律政廳長利莎瑪和台灣節總策劃吳權益。中央社
參與溫哥華台灣節開幕式的加拿大嘉賓讚揚台灣節展現台灣活力。左至右分別是：本拿比市議員李燦明、駐溫哥華辦事處處長劉立欣、台裔加拿大作家Wiley Wei-Chiun Ho、溫哥華市議員楊瑞蘭，卑詩社區安全及綜合服務省務廳長楊子亮、卑詩省副省長兼律政廳長利莎瑪和台灣節總策劃吳權益。中央社

一年一度的溫哥華台灣節（Taiwan Fest）一連3天在溫哥華市中心登場。昨晚的開幕音樂會由屢獲殊榮的「南王姊妹花」和「黃子軒與山平快」兩組音樂人擔綱演出，以「山的呼喚」為題，用音樂和歌聲向世界介紹台灣。

今年溫哥華台灣節主題是「風中的島嶼-與蘇格蘭對話」，從一連串活動中牽繫起加拿大、台灣與蘇格蘭之間的情誼。策展人吳權益（Charlie Wu）表示，台灣、加拿大和蘇格蘭都是有山有海的國家，因為島嶼多山，為語言建立起天然的城牆，在現代化之前，得以保存珍貴多樣的國家語言。因為島嶼多山，台灣的音樂與山的記憶是緊密的，客家人用山歌傳情，部份原住民的音樂則與山林的生活相依。

「南王姊妹花」是來自卑南族的南王部落 ，她們用和聲跨越世代，傳唱文化記憶。「黃子軒與山平快」則唱出客家社群的韌性，大膽且充滿玩心的音樂風格，將傳統帶進新世界。

溫哥華台灣節不僅敘說加拿大和台灣的故事，從2016年起，每年都選定另一個國家，展開更大維度的文化聯繫 。

吳權益說，今年策展靈感之一來自蘇格蘭格紋（Tartan）。這項如今被視為蘇格蘭文化象徵的圖騰，曾一度遭到禁止，其後又在王室與政治力量的推動下被重新塑造成民族符號。以此為起點，台灣節也因此提問：代表台灣的符號，又是從何而來呢?

他說，歷經殖民與多元文化交會，台灣與加拿大都難以由單一圖像概括；然而，民主、平等與公民社會的發展，已讓「進步」逐漸成為國際社會辨識台灣的重要符碼。

參與開幕音樂會的多位加拿大政府官員都讚揚台灣自由、平等、創新等風貌，和加拿大有許多共通點。

卑詩省副省長兼律政廳長利莎瑪（Niki Sharma）表示：「看到台灣進步民主、尊重人權，盡力讓世界變得更公平美好的努力，讓我非常敬佩。」卑詩社區安全及綜合服務省務廳長楊子亮（Terry Yung）讚揚台灣音樂人帶來的震撼和共鳴，「他們唱出對土地的深深情感，讓我們感受到跨越時間與地域的共鳴。」溫哥華市議員楊瑞蘭（Sarah Kirby-Yung）則說：「台灣文化就是加拿大文化的一環。」

3天的台灣節活動包羅萬象，除了音樂，還有文學、影像、美食、裝置藝術、公共論壇等形式呈現，探索跨國和跨文化的奧妙。

今年「與蘇格蘭對話」的藝術方針讓駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣特別有感，在開幕致詞時她向眾人說：「蘇格蘭與台灣對於是否要加入一個大國的問題上有相似之處。而在台灣，超過80%的人口選擇維持現狀，即和平穩定的台灣海峽，以及尊重言論自由、民主選舉、基本人權和少數族裔身分的民主政治體制。」

她也呼籲喜愛台灣的人們共同響應台灣節的口號「讓台灣就是台灣」（Let Taiwan Be Taiwan），告訴所有加拿大和世界友人，台灣人民不希望自己的國家名稱因巨大的政治壓力而被降級，成為任何其他國家的一部分。

從台灣到加拿大居住的張可齊對中央社表示，第一次聽到「Let Taiwan Be Taiwan」的口號時，覺得政治味太重，並不認同文化活動需要和政治扯上邊，但當美國總統川普（Donald Trump）對加拿大咄咄逼人，甚至要求加拿大成為美國「第51州」，而加拿大人在各種不同場合和生活中展現堅強和自信，宣示「加拿大就是加拿大」時，他就明白這句話的深意了。

張可齊對中央社說：「我帶著我的加拿大朋友逛台灣節，提到 『Let Taiwan Be Taiwan』這句話，連他們都『秒懂』，為台灣大大按一個讚。」

溫哥華 蘇格蘭 音樂 台灣

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