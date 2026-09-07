過度依賴ChatGPT恐退化？ 最新研究示警：記憶力與批判思維將下滑

生成式人工智慧（AI）已全面滲透大眾的日常工作與學習，但過度仰賴科技輔助，恐悄悄侵蝕人類的心智和社交。外媒引述發表於頂尖期刊《應用認知心理學》（Applied Cognitive Psychology）的最新質性研究指出，長期重度依賴ChatGPT等生成式工具的年輕族群，容易陷入「智力惰性」（Intellectual Laziness），導致批判性思考減弱、記憶力衰退，甚至引發自我懷疑與社交疏離；不過，若能抱持主動協作的心態善用AI，反而能釋放大腦算力、激發更高層次的創造力。

據外媒報導，這項由巴黎高等商業研究學院（ISC Paris）研究員賽內布．法哈特（Zeineb Farhat）主導的研究，深入訪談了45名年齡介於18至25歲、每天重度使用ChatGPT的法國年輕人，從心理學的「認知卸載」（Cognitive Offloading）視角探討過度依賴工具對獨立思考造成的衝擊。

訪談分析顯示，重度依賴AI對使用者的認知機制產生了多重負面連鎖效應，由於答案隨手可得，多數受試者坦言自己不再願意花心力進行深度資料分析或查證消息來源，專注力持續時間明顯縮短。

許多學生放棄了做筆記或主動複習的習慣，改由聊天機器人代為抓取事實資料，導致自主記憶與資訊保留能力顯著退步，形成「記憶外包」的虛擬依賴。不少受試者甚至在撰寫日常社交信件時，都需要尋求AI的「核可」才敢寄出，對自我判斷力產生懷疑；一旦遇到系統故障維修，便會陷入極度恐慌、無所適從的停擺狀態。

部分受訪者則開始將AI擬人化，視其為無話不談的「摯友」，感嘆「它懂我的一切，比多數真人都還了解我」。這類傾向讓年輕人逐漸減少與師長、同儕進行深入思想交流的頻率，加劇孤立感。專家警告，以冰冷的演算法回應取代真實的群體連結，長久下來恐會逐步侵蝕人際應對能力與同理心。

不過，仍有受試者將AI視為激盪靈感的跳板，透過讓AI處理繁瑣的資料架構並濃縮摘要，使用者得以騰出更多心力投入推理，成功化解創作瓶頸、提升自信心。