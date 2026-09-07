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世界氣象組織：野火與熱浪危及空氣品質與人類健康

中央社／ 日內瓦7日綜合外電報導
世界氣象組織（WMO）今天表示，野火與熱浪會產生微小空氣污染物，恐將削弱國際間改善空氣品質、保護人類健康及維護大自然所做的努力。空氣品質示意圖。圖／AI生成
世界氣象組織（WMO）今天表示，野火與熱浪會產生微小空氣污染物，恐將削弱國際間改善空氣品質、保護人類健康及維護大自然所做的努力。空氣品質示意圖。圖／AI生成

世界氣象組織（WMO）今天表示，野火熱浪會產生微小空氣污染物，恐將削弱國際間改善空氣品質、保護人類健康及維護大自然所做的努力。

法新社報導，世界氣象組織強調空氣污染與氣候變遷之間的關聯，科學家指出，氣候變遷正導致熱浪與野火變得更加頻繁且劇烈。

世界氣象組織今天發布最新年度「空氣品質與氣候公報」（Air Quality and Climate Bulletin），同時發表一份聲明指出：「極端野火正持續增加，且由於濃煙具高度毒性，進而帶來巨大的健康後果。」

聲明並指出：「雖然歐洲和北美洲的法規已減少工業和交通排放的PM2.5，但暴露於野火相關PM2.5的情況卻有所增加。」

懸浮微粒PM2.5是由直徑小於2.5微米的微小顆粒和液滴組成，由於能深入肺部和血液中，因此對健康構成危害。PM2.5由化石燃料驅動的工業活動、農業、家用暖氣和交通運輸所排放，也會透過野火和沙塵暴產生。

報告指出，全球需要更好地監測包含黑碳和塑膠微粒的氣膠、細懸浮微粒以及地表臭氧等空氣污染物。

世界氣象組織表示，這些污染物「儘管分布廣泛且可能對生態系統有害，卻未得到充分的監測」。

「（我們需要）在空氣品質與氣候方面採取互補且協調的政策，因為兩者無法單獨處理」。

熱浪 野火 空氣品質 氣候變遷

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