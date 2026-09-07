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馬來西亞解除砂拉越煙霾緊急狀態 受印尼森林大火影響空品仍惡劣
馬來西亞今天解除婆羅洲島砂拉越州（Sarawak）的煙霾緊急狀態，但表示受到鄰國印尼森林大火影響，空氣污染程度依然處於非常不健康的等級。
法新社報導，砂拉越首府古晉（Kuching）以南約65公里的西連（Serian）污染指數達到危急水準後，吉隆坡當局4日獲得國家元首批准啟動緊急狀態。
馬來西亞首相署今天表示，國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）「今天批准終止緊急狀態公告」。
首相署透過聲明指出：「砂拉越的煙霾情況尚未完全恢復，部分地區的空氣污染指數（API）讀數…依然處於非常不健康的等級。」
西連4日的空氣污染指數突破500的危急門檻，最高達到519，整座城鎮被濃煙籠罩。
根據大馬官方標準，空氣污染指數超過300即列為危險等級，超過500則構成宣布地方進入緊急狀態的門檻。
砂拉越天然資源與環境局表示，西連4日晚間與5日上午降雨，據信為人工造雨的成果，帶來些許緩解，空氣污染指數在今天降至200初頭的區間。
印尼政府正全力遏止燒毀婆羅洲與蘇門答臘大片土地的火勢，然而有毒煙霾已籠罩印尼與馬來西亞部分地區長達數週，濃煙還飄入鄰近的馬來西亞、新加坡與汶萊。
據路透社報導，首相署警示，煙霾情況尚未完全好轉，部分地區的空氣品質讀數，特別是西連與三馬拉漢（Samarahan）地區，仍處於非常不健康的水準。
首相署表示：「聯邦政府與砂拉越州政府將繼續密切關注情勢，建議受影響地區居民減少戶外活動，並隨時配合當局的各項指示。」
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