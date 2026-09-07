日本關東豪雨成災 福島1女受困淹水車死亡

受秋雨鋒面滯留及大量暖濕空氣持續流入影響，日本關東、東北等地今天遭遇猛烈降雨，東京都伊豆群島雨勢尤其驚人。日本氣象廳繼清晨對新島村發布最高警報後，中午再將大島町提升至同一警戒等級。福島縣磐城市則發生地下道淹水事故，造成1名女性死亡。

NHK報導，氣象廳上午4時15分率先對新島村發布「等級5土石災害特別警報」，新島村隨即於4時30分針對土石災害警戒區及附近居民發布「緊急安全確保」指示。隨著發達雨雲持續籠罩伊豆群島，氣象廳又於中午12時30分對大島町發布等級5特別警報。

伊豆群島此次降雨量達到驚人程度。截至今天下午1時，伊豆大島48小時累積雨量達685毫米，相當於當地往年9月整月降雨量的約2倍。新島機場截至上午9時40分的24小時降雨量也達485毫米，創2003年開始統計以來最高紀錄。

這也是日本今年5月啟用新版防災氣象資訊制度後，第3次發布土石災害特別警報，前兩次分別出現在8月千葉豪雨，以及5日鹿兒島縣屋久島豪雨。

除了伊豆群島，神奈川縣、千葉縣及宮城縣等地部分區域也發布「等級4土石災害危險警報」，當局呼籲持續保持高度警戒。

豪雨也在福島縣釀成死亡事故。讀賣新聞報導，磐城市鹿島町米田一處地下道上午7時45分左右傳出多輛汽車受困，消防單位獲報趕抵現場後，確認共有2輛汽車受困。其中1輛汽車已被水淹沒，救援人員從車內救出1名失去意識的女性，緊急送往市內醫院後仍宣告不治。

豪雨也衝擊日本陸空交通。JR東日本表示，湘南新宿線及特急列車「梓號」等列車自首班車起暫停行駛；山手線、京濱東北線等首都圈主要路線則減少約2至3成班次，預計傍晚前後逐步恢復正常運行。山形新幹線福島至新庄區間則全天停駛。

航空方面，全日空（ANA）取消羽田機場往返八丈島的2個航班。

專家警告，這次流入秋雨鋒面的水氣量異常龐大，關東、東海及東北等地可能面臨破紀錄豪雨。氣象廳表示，視鋒面及低氣壓的移動情況，各地大雨可能持續至10日前後。

專攻氣象學的名古屋大學、橫濱國立大學教授坪木和久指出，從昨天開始，大量水氣持續流入橫跨西日本至東北的秋雨鋒面，水氣規模可能與造成重大災情的2015年「關東・東北豪雨」相當，甚至更多，因此各地雨雲可能迅速發展，災害危險程度也可能突然升高。