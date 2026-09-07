影／印尼火山大噴發！火山灰噴1.5萬公尺癱瘓7座機場 23萬人受影響

路透報導，印尼喀拉喀托之子火山近日噴發，大量火山灰籠罩雅加達及周邊地區，7座機場7日上午仍維持關閉。印尼交通部表示，目前已有2300個航班延誤、改降或取消，影響超過27萬人。

喀拉喀托之子火山（Mount Anak Krakatau）位於爪哇島與蘇門答臘島之間，自4日深夜噴發後，火山灰持續飄散，當局基於飛航安全關閉相關機場。雅加達主要機場蘇卡諾—哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）預計關閉至當地時間下午6時，另有6座機場維持關閉；南蘇門答臘另1座機場則已重新開放。

路透現場畫面顯示，火山夜間噴發時，熔岩將天空映成紅色。當地居民忙著清掃家中覆滿火山灰的地板，附近一座清真寺的牆面也被燻黑。

印尼火山專家蘇洛諾（Surono）表示，近期乾燥且多風的天氣，使含有硫與二氧化矽的火山灰四處飄散，可能對飛機引擎構成風險。他並形容，喀拉喀托之子近期這波噴發「不尋常」。

火山監測機構資料顯示，最近一次噴發發生在6日晚間8時23分，並警告未來一段時間再次噴發的可能性仍高。火山灰柱在爪哇島一側最高達約6000公尺，在蘇門答臘島一側及爪哇島萬丹省部分地區更高達約1萬5000公尺。

喀拉喀托之子是印尼約130座活火山之一，約一個世紀前從舊喀拉喀托火山原址附近逐漸形成。舊喀拉喀托火山1883年發生大規模噴發並崩毀，引發一連串海嘯，造成逾3萬6000人死亡。

喀拉喀托之子2018年噴發引發的海嘯，曾造成400多人喪生。

喀拉喀托之子火山5日噴發噴出高溫熔岩。路透