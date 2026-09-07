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東京新宿將嚴管民宿 住宅與學校周邊禁營業

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本東京都新宿區是日本全國民宿最多的地方。區公所計劃原則上禁止民宿在住宅區、學校周邊營業，對象也包含既有民宿。若新宿區實施這項新規定，約2000間民宿恐面臨歇業。

「日本經濟新聞」與富士新聞網（FNN）報導，區公所將募集公眾的意見過後，修改民宿條例，盼在2027年夏天實施新規定。

由於新宿區的民宿多達3775間，為日本全國最多。這項新規定上路後可能會影響其他行政單位。

新宿區公所考慮收緊規定，依照住宅住宿事業法（民宿新法）的上限，規定商業區域的民宿營業天數從最多180天降為120天。

而新宿區禁止民宿平日在居民專用地區營業，其他地區則能營業180天。當地在2025年度接獲924起有關民宿垃圾與噪音的投訴，較2024年度大增65%。

新宿區聚集著商業設施，對於外國遊客而言是相當熱門的區域。而新宿區公所從2025年起，根據民宿新法加強管制，迄今已經勒令60間設施停止業務，以及15間設施歇業。

日本觀光廳等單位今年7月通知，若民宿可能損及居住與教育環境，地方行政單位能透過條例禁止民宿。

東京市區多處行政單位已經相繼加強管制民宿。豐島區今年12月起禁止轄區內7成地區新設民宿，並限制既有民宿的營業天數為120天。

東京 民宿 學校

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