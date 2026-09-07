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喀拉喀托之子火山噴發 雅加達等4機場延長關閉

中央社／ 雅加達7日綜合外電報導
受到印尼火山噴發影響，多趟往返新加坡與雅加達的航班取消。中央社
受到印尼火山噴發影響，多趟往返新加坡與雅加達的航班取消。中央社

印尼喀拉喀托之子火山噴發，導致雅加達主要機場及另外3座機場被迫延長關閉至下午6時，估計有數萬名旅客受困。

法新社報導，印尼當局發布聲明表示，距離印尼首都雅加達約150公里的喀拉喀托之子火山（AnakKrakatau）自4日深夜起出現持續約25小時的噴發活動，形成熔岩噴泉，並發出巨大聲響，遠至數百公里外都能聽見。

火山監測機構警告，6日另記錄到2起新的噴發。

交通部表示，上週末有8座機場因偵測到火山灰進入空域而停止運作，數百個航班受到影響，超過17萬名旅客受困。

印尼機場管理公司（Angkasa Pura）在社群媒體發文表示，包括雅加達蘇卡諾－哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）在內，至少4座機場原定今天上午恢復運作，如今關閉時間延長至下午6時（台灣時間晚上7時）。

該公司表示，「鑑於喀拉喀托之子火山噴發活動加劇，數座機場已暫停航班起降；建議旅客定期向所屬航空公司查詢航班狀態。」

該公司還說，規模較小、同時供民航機與軍機使用的雅加達哈利姆國際機場（Halim PerdanakusumaAirport）關閉時間也將延長。

印尼地質機構表示，直到今天上午，火山持續噴發的可能性仍然很高。

「噴發威脅來自高溫岩石噴出並伴隨大量火山灰。若火山再度噴發並持續活動，另一項潛在危險則是熔岩流。」

喀拉喀托之子火山位於分隔爪哇島（Java Island）與蘇門答臘島（Sumatra Island）的巽他海峽（SundaStrait）。這座火山在1920年代於1883年喀拉喀托火山（Mount Krakatau）噴發後形成的火山口中從海底冒出，此後一直有間歇性活動。

2018年，喀拉喀托之子火山部分山體崩塌引發海嘯，造成429人死亡，另有數千人流離失所。

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