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3歲女童困校車5小時身亡…園長關1年出獄 家屬痛訴：我們永遠無法放下
據日媒「靜岡放送」報導，2022年9月，靜岡縣「川崎幼兒園」發生震驚社會的悲劇。年僅3歲的女童河本千奈，在酷暑高溫下被遺留在娃娃車內長達5小時，最後因嚴重脫水身亡。當車門被打開時，車上留有她努力求生脫下的衣物與喝光水的水壺。父親趕赴醫院時，只見愛女的眼神早已變得空洞、嘴角凝著血塊，那一幕心碎景象成了一輩子難以抹滅的痛。
靜岡地院於2024年宣判，當天親自開車卻未巡視車內便上鎖離去的77歲前園長，依業務過失致死罪判處1年4個月有期徒刑、不得緩刑；明知千奈缺席卻未向家長查證的班導師，則判刑1年、緩刑3年。前園長已在日前刑滿出獄，但一條寶貴且幼小的生命殞落後，加害者卻只要付出短暫甚至無須入獄的代價，讓外界深感不公。
事件發生後，家屬因在生活圈中頻繁與加害者碰面，承受極大精神折磨，只得忍痛賣掉原先的住所，舉家遷往外縣市。令人心寒的是，園方本來承諾「每年至少在忌日到千奈佛壇前祭拜或來信致意」，但家屬搬走兩年來，對方卻連半封信都沒寄過，早已音訊全無。
事隔4年，千奈的父親決定打破沉默重新受訪。他沉痛表示，與愛女分離的時間已超越相伴的歲月，被害家屬永遠無法放下，但加害者卻可以隨時間過去而淡忘。他站出來是想提醒加害者，「不要因為家屬搬離了事發地點，就淡忘了曾經奪去寶貴生命的事實，千奈不是為了成為社會的教訓而出生，希望不會再有這樣的幼兒園」。
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