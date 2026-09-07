印尼火山灰飄散 新加坡往返雅加達多航班取消

受到印尼喀拉喀托之子火山噴發影響，多趟往返新加坡與雅加達的航班受到影響而取消。另一方面，婆羅洲島和蘇門答臘島有區域遭焚毀，產生的煙霾，亦使鄰國馬來西亞、新加坡等地受影響。

印尼喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau）噴發，印尼國家災害應變總署（BNPB）表示，火山灰飄散下，蘇門答臘島楠榜省（Lampung）以及爪哇島萬丹省（Banten）的日常活動受到影響。

聯合早報今天報導，新加坡航空上午發布航班取消通知。受影響航班涵蓋新加坡與雅加達間往返的多個航班。新航表示，由於目前情況持續變化，往返新加坡與印尼的其他航班也可能受到影響，提醒旅客留意官網發布的最新航班資訊。

此外，新加坡國家環境局6日指出，隨著區域煙霾吹向新加坡，空氣品質可能惡化，未來24小時空氣汙染指數預期處於偏高水準，可能達到不健康等級。

煙霾隨風跨越國界，接連影響大馬砂拉越（Sarawak）、沙巴（Sabah）及西馬城市，並波及汶萊與菲律賓部分地區。城市天際線朦朧一片，道路車流與美食店人潮減少，部分地區出現短暫豪雨，居民期待改善持續多日的煙霾。

東南亞曾於1997年遭逢煙霾危機。印尼當年大規模森林火災，聖嬰現象帶來嚴重乾旱，濃煙隨風飄散至東南亞多地。2015年，東南亞再因林火遭嚴重煙霾，濃煙一度籠罩印尼大範圍國土。此後東南亞曾有一段較少發生嚴重跨境煙霾的時期，但今年煙霾再度升高，重新面對既存的區域環境問題。