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突遇壞人持刀槍威脅怎應變？前FBI幹員：三策略可能救你一命

聯合新聞網／ 綜合報導
前FBI幹員透露遇到槍枝威脅的保命策略。圖／AI生成
前FBI幹員透露遇到槍枝威脅的保命策略。圖／AI生成

如果突然有人拿槍指著你，下一秒會發生什麼事，可能只取決於幾個瞬間。曾在美國聯邦調查局（FBI）任職25年的前幹員喬・納瓦羅（Joe Navarro），日前接受《LADbible》採訪時，分享自己過去面對持刀、持槍威脅時的經驗，並透露幾項他認為有助於降低衝突風險的應對原則。

納瓦羅表示，面對武器威脅時，重點不是逞強制服對方，也不是做出戲劇性的逃跑舉動，而是盡可能降低現場緊張程度。他提出3個原則：

1. 讓對方看見自己是一個「人」，例如提到自己有家人、有愛人，或有人需要自己。

2. 保持平靜、低沉的語氣，避免挑釁或激怒對方。

3. 如果情況允許且確保安全，慢慢後退、拉開與對方的距離。

納瓦羅強調，這些並非面對槍手時的「保命公式」，實際情況仍須視現場環境與危險程度判斷。

辦案經驗談 靠「觀察反應」找出線索

納瓦羅也分享自己擔任FBI幹員期間的辦案經驗。他表示，在調查或訊問過程中，幹員除了聽對方說什麼，也會觀察對方的肢體反應，判斷哪些問題可能讓對方感到焦慮、不安或不舒服。

他曾經詢問一名與間諜案有關的男子，當提到某涉案人士時，發現對方手中的香菸突然劇烈顫抖。納瓦羅沒有立即逼問，而是先把話題帶開，約20分鐘後再次提起相同的名字，結果對方又出現類似反應。

納瓦羅認為，這些反應讓調查人員知道「哪裡值得繼續追問」，但並不能直接證明對方在說謊。

他也曾在一起謀殺案調查中，以類似方式測試嫌疑人的反應。當他逐一提到可能使用的凶器時，嫌疑人始終相當鎮定，直到納瓦羅說出「冰錐」後，對方的眼皮、下巴等部位突然出現明顯變化，最終案件進一步取得突破。

平時提高警覺 遇險記住「逃、避、報」

美國空軍資深特種部隊出身的丹恩．席林（Dan Schilling）在著作《最強自保手冊》中提到，平時提高情境覺察，才不容易在不知不覺間成為目標。了解自己身處的位置、周遭環境與正在發生的事情，避免長時間沉浸在手機或耳機中，保留對聲音與環境變化的注意力。

真的遇上危險時，則可記住「逃、避、報」原則：能逃就盡快離開危險區域，不要因為財物或其他物品遲疑；無法逃離時，優先避開攻擊者視線，尋找可靠的掩蔽物並保持安靜；確認安全後立即報警，提供現場位置與所掌握的資訊。重點不是逞強，而是盡可能降低自己暴露在危險中的時間。

FBI 槍擊 衝突

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