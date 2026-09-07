日本豪雨衝擊首都圈交通 福島車輛泡水1命危

日本受到停滯秋雨鋒面的影響，關東為主的區域今天遭遇破紀錄大雨。氣象廳已針對東京的離島新島，發布警戒程度最高的警報；福島縣地下道則有多輛車泡水，有1人失去意識。

「讀賣新聞」報導，新島位在東京近海，行政劃分屬於東京都新島村。當地今晨4時15分接獲氣象廳發布警戒程度最高的「程度5土石流特別警報」。這也是氣象廳今年5月採用新的防災氣象資訊之後，第3度發布這項警報。

對此，新島村今晨呼籲警戒區域以及其周邊的居民發布立即避難，截至今天上午10時，尚未傳出土石崩落或有人受災。

氣象廳指出，截至今天上午7時30分，新島村觀測到的24小時累積降雨量達445毫米，創下當地觀測史新高。

千葉縣、茨城縣局部地區也遭遇豪雨侵襲。千葉市、茨城縣高萩市、神奈川縣逗子市等地也相繼接獲警戒等級次高的大雨及土石流警報。

8月底發生的千葉豪雨造成13人罹難，其中有人在千葉市中央區一處地下道「國道16號村田町地下道」因為車輛淹水而身亡。日本國土交通省（簡稱國交省）為了預防類似事故重演，今晨已預防性交通管制，全面禁止車輛通過這條地下道。

JR東日本指出，今天上午9時30分，湘南新宿線、梓號列車等列車，從首班列車起停駛。山手線、京濱東北線等首都圈主要鐵路路線則減班行駛。今天傍晚有望恢復正常行駛；不過，山形新幹線福島站到新庄站區間，則全天停駛。

空中交通部分，全日空（ANA）已經決定取消往來東京羽田機場與八丈島的2個航班。

福島縣磐城市已因大雨傳出災情。磐城市鹿島町米田地區今天上午有行人通報消防單位稱「地下道有多輛車淹水」。磐城市消防本部指出，有2輛車淹水，並從其中一輛滅頂的車內救出1名失去意識的女性。這名女性已被送醫治療。

磐城市今天上午8時前，觀測到1小時時雨量47毫米。

日本大範圍地區可能繼續下大雨，各地截至明天上午6時前的24小時累積雨量可能分別為東北地區200毫米、關東甲信地區180毫米、東海與近畿地區150毫米。