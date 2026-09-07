日本車站借廁所要付費嗎？業者規定掀熱議 憂慮派：緊急時刻恐損尊嚴

出門在外突然肚子痛想向車站借廁所，到底該不該付費呢？據日媒「Financial field」報導，網路作家藤岡豊分享，自己曾因臨時狀況向站務員借用廁所，沒有被要求要付費。不過，有網友因同樣狀況，被收了160日圓（折合台幣約32元）的「入場券」費用。這種標準不一的情況讓不少人感到困惑。

不過，依據日本鐵道業者的規範，其實是「原則上必須付費」。JR東日本的旅客營業規則明確規定，凡進入付費區內皆須購買入場券，即使只是短時間借用廁所也不例外。像東武鐵道、京成電鐵、京王電鐵及京濱急行電鐵等多家首都圈大型私鐵，同樣明訂借廁所需買入場券。業者指出，規定是基於「使用者公平性原則」，避免非乘車民眾自由進出排擠付費旅客權益；但JR東日本仍可能視現場情況彈性通融。

報導提醒，各站與站務員的現場決定權不同，旅客絕不能將過去的「通融放行」當成理所當然，更切忌以「上次明明免費」質疑站務員。畢竟進入站區受規章約束，理解並配合現場人員與收費要求，才是成熟旅客應有的態度。

此話題引起日本網友的兩極討論。多數網友總結指出，清潔與水電皆有維護成本，免費出借純屬站方善意，絕不能把別人的善意無限擴大、甚至視為理所當然，支付適當對價本就合理。但也有人認為，緊急生理需求難以控制，若在緊要關頭因收費門檻遭阻擋恐有損尊嚴，希望鐵道公司對緊急需求能更有處理的彈性。