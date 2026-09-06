台灣美食巡迴印尼 盼海外餐桌重現家鄉味

僑務委員會今年度在印尼舉辦的「台灣美食國際巡迴講座」走訪兩座城市，今天在首都雅加達落幕。主廚溫國智接受中央社採訪表示，希望透過容易取得的食材及較簡單的做法，讓海外台灣人也能在家重現家鄉味。

這項活動由僑務委員會主辦，與印尼華商經貿聯合會、印尼台灣娘家團及印尼台灣工商聯誼會聯合總會青商會協辦，2日在萬隆（Bandung）舉行首場活動，4日及6日再於雅加達舉行兩場，透過料理示範及交流，讓當地僑胞及參與民眾認識台灣飲食文化。

活動邀請溫國智及主廚助理陳瑞昌擔任示範講師，帶領參與者從食材準備、刀工到烹調步驟，製作鳳梨蝦球、客家小炒及客家菜包，學習料理技巧。

溫國智從事廚藝工作超過35年，現任穎嘉餐飲顧問公司執行長，曾獲中華民國十大傑出青年及世界級廚藝競賽冠軍等多項榮譽，也曾多次受僑委會聘任為海外美食巡迴講座示範主廚，走訪世界各地推廣台灣美食。

這次是溫國智首次隨僑委會美食巡迴講座來印尼。他告訴中央社，與過去在其他國家的活動相比，這次參與的台灣鄉親較多，且年紀相對年輕，因此教學過程中也以台語、客家話交流，讓現場互動更顯親切。

談到這次的菜單，溫國智解釋，鳳梨蝦球及客家小炒在做法、刀工及製程上相對單純，食材也容易採買，在家即可製作；客家菜包則是台灣客家米食文化中具代表性的料理，內餡與餅皮的比例需要掌握，假日時也適合親子一起動手完成。

溫國智表示，僑委會舉辦美食巡迴講座已有10多年，過去走訪世界各地推廣台灣料理，也留下許多海外僑胞的回憶。他希望未來能持續以不同形式推廣相關活動，服務海外僑胞，也讓更多喜愛台灣美食的華人及各國朋友有機會品嘗台灣料理。