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維德角巴士墜谷至少25死 事故原因待當局調查
非洲西部外海島國維德角的官方通訊社Inforpress今天指出，一輛巴士在福戈島（Fogo）墜谷，造成至少25人喪命，其中許多是中小學生和青少年。
Inforpress報導，該事故發生於昨天晚間，地點位在維德角福戈島一條山路，當時巴士偏離道路並墜谷大約30公尺深。
巴士載送的乘客大多為中小學生，傷者已經被送往福戈島當地一間醫院治療。
這起重大車禍的確切發生原因，尚待相關當局確認。
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