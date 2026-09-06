聽新聞
0:00 / 0:00
印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾綑綁痛打引熱議
印度媒體今天報導，當地一名20多歲男子涉嫌毆打女伴致死，警方昨天將他綑綁後持棍棒當眾痛打，此段影片在網路瘋傳，同時引發兩極反應。
印度快報（The Indian Express）報導，這名男子名為拉克哈尼（Khatki Rafiq Lakhani），無家可歸，9月4日在印度古茶拉底邦（Gujarat）城鎮包納加爾（Bhavnagar）被捕。
根據印度時報（Times of India），拉克哈尼被控殺害40歲同居伴侶貝利雅（Kajal Bariya）。警方表示，拉克哈尼在爭吵時毆打貝利雅，並多次踢她，導致她腎臟受到嚴重傷害，9月3日在醫院治療時喪生。
社群媒體平台瘋傳的影片顯示，警方將拉克哈尼帶到包納加爾一處公車站附近，他的手臂遭繩索綑綁，一名穿制服警員不斷以竹製警棍毆打他的腿部和臀部。
根據印度時報，警官烏納德卡特（D.P. Unadkat）表示：「我們毆打他，是要殺雞儆猴，讓大家知道對女性犯罪會受到嚴正處理，讓其他人不敢再犯同樣罪行。」
部分社群媒體用戶對這次毆打表達讚許，但其他人則譴責警方的行為；還有幾位X平台用戶指出，該名男子尚未被定罪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。