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印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾綑綁痛打引熱議

中央社／ 印度阿默達巴德6日綜合外電報導
印度街景示意圖。 歐新社
印度街景示意圖。 歐新社

印度媒體今天報導，當地一名20多歲男子涉嫌毆打女伴致死，警方昨天將他綑綁後持棍棒當眾痛打，此段影片網路瘋傳，同時引發兩極反應。

印度快報（The Indian Express）報導，這名男子名為拉克哈尼（Khatki Rafiq Lakhani），無家可歸，9月4日在印度古茶拉底邦（Gujarat）城鎮包納加爾（Bhavnagar）被捕。

根據印度時報（Times of India），拉克哈尼被控殺害40歲同居伴侶貝利雅（Kajal Bariya）。警方表示，拉克哈尼在爭吵時毆打貝利雅，並多次踢她，導致她腎臟受到嚴重傷害，9月3日在醫院治療時喪生。

社群媒體平台瘋傳的影片顯示，警方將拉克哈尼帶到包納加爾一處公車站附近，他的手臂遭繩索綑綁，一名穿制服警員不斷以竹製警棍毆打他的腿部和臀部。

根據印度時報，警官烏納德卡特（D.P. Unadkat）表示：「我們毆打他，是要殺雞儆猴，讓大家知道對女性犯罪會受到嚴正處理，讓其他人不敢再犯同樣罪行。」

部分社群媒體用戶對這次毆打表達讚許，但其他人則譴責警方的行為；還有幾位X平台用戶指出，該名男子尚未被定罪。

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