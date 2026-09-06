她用1小習慣告別無意識滑社群 一個月後螢幕使用時間暴跌44%

摘要 資深健康記者麗貝卡·斯特朗分享自己成功改善「末日狂刷」的實戰經驗。她透過培養「微好奇心」習慣，利用清單將滑手機的衝動轉換為具體的小任務（如閱讀一頁書、散步、學習新知），成功在一個月內讓每日螢幕使用時間下降44%。

麗貝卡·斯特朗（Rebecca Strong）是一位來自美國波士頓的資深健康記者，曾為《商業內幕》、《USA Today》、《Men's Health》等媒撰文。

雖擁有超過十年的健康產業採訪經驗，麗貝卡卻坦言自己也曾深深被「末日狂刷」綁架——無論是在咖啡廳排隊還是睡前躺在床上，都無法抗拒滑手機、刷社群。

直到她採用了一個極微小的習慣調整，才改善被手機佔據的生活。短短一個月，她的每日螢幕使用時間下降了44%，心理焦慮感也減輕不少。

用「微好奇心」取代滑手機

麗貝卡給自己定了一條簡單的規則：每當有想要滑IG的衝動，就去學一件微不足道的小事。她將這些小小的學習時刻稱為「微好奇心」。

為了能讓自己更容易執行這個習慣，她先做了準備工作：

首先，建立「低門檻選單」。她列出一張清單，寫下自己有興趣但一直沒空嘗試的小事。例如：查韋氏字典的「每日一字」、學習怎麼種羅勒葉、閱讀一本回憶錄，或每天出門散步一圈。

接著，消除決策疲勞。一旦意識到自己又打開了社群App，她只需直接打開這份備忘錄選單，選其中一項來做。就像把運動服和球鞋提前擺在床邊，隔天晨跑的機率就會大幅提高。

自我覺察是最關鍵一步

作為一名兼顧全職工作的新手媽媽，麗貝卡過去總以太忙為由擱置興趣。她一直想讀演員莉娜·丹恩（Lena Dunham）的新回憶錄《Famesick》，卻總是想著自己連睡覺時間都不夠，哪來的時間看書？

隨著滑手機的時間大幅減少，她驚覺自己低估了零碎時間的潛力。

平時隨手點開社群軟體的幾分鐘，一天加總起來竟輕易超過半小時。當她將這些時間改為「一次只看一頁書」，一天下來竟能讀完一個章節。30天，她不僅順利啃完一本書，每日螢幕使用時間更減少44%。

麗貝卡很誠實地說，一開始，她還是會不自覺點開社群，常常滑了十幾分鐘，才想起自己訂下的規則。

她形容，習慣養成的初期像冥想練習，重點在於「快速覺察」，發覺自己分心後，能多快把注意力拉回當下。到了第3天，她已經能在幾分鐘內意識到自己又無止盡地滑起手機，並迅速關掉App，從清單裡挑選一件小事來做。

「學新知」也能帶來多巴胺

社群平台利用演算法，不斷用「不確定性」刺激大腦。然而在這一個月的實驗中，麗貝卡發現：大腦追求新鮮感與獎勵的本能，完全可以用健康的方式滿足。

當她親手照顧長出綠芽的羅勒、試做一道新食譜、或是探索鎮上沒走過的小路時，同樣能刺激大腦分泌讓人快樂的多巴胺。

更重要的是，這些「微好奇心行動」不會帶來資訊超載的疲憊感。這種自發性創造的成就感，帶給人的是充實與平靜。「如果連這都不足以讓人下定決心改掉無意識滑手機，」麗貝卡笑著說：「我真的不知道還有什麼理由了。」

擺脫滑手機惡性循環：重點在於替換而非「硬戒」

為什麼直接強迫自己「不准看手機」往往以失敗告終？

美國作家查爾斯·杜希格（Charles Duhigg）在《習慣的力量》一書中指出，大腦的習慣迴路很難被徹底抹去，因此「培養一項新習慣來取代一項舊習慣，比硬是要徹底戒除舊習慣更有效。」

例如內容創作者席耶拉（Sierra），會在隨身包包裡準備填字遊戲、編織工具或塔羅牌，打造專屬的「離線包包」，專門用來填補等待的零碎空檔。

此外，人們往往容易把螢幕時間「一刀切」地妖魔化，但關鍵其實在於內容的質量。正如英國作者凱扎·麥克唐納向《衛報》所言：「花一小時用多鄰國（Duolingo）學新語言，和在TikTok上無意識瀏覽幾十個短影音，對心智的影響是截然不同的。」

比起強迫自己斷網或戒斷手機，用微小、具體的探索行動去替換衝動更有效。而且，找到對生活的專注與好奇心，本身就是一種值得練習的能力。

資料來源：Business Insider、The Guardian

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