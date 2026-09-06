泰國135校參加華語演講比賽 代表處籲築台泰橋梁

2026泰華青少年華語演講比賽日前登場，4日在泰國中華會館舉行閉幕儀式，今年共有來自135所學校、350多名學生報名參賽，涵蓋國小到大學階段，駐泰代表處副代表董思齊鼓勵學生持續學習華語，築起台灣與泰國的新一代橋梁。

董思齊致詞表示，今年比賽共有全泰國135所學校、350多名學生報名，不少學生從泰北、泰南及曼谷周邊各府遠道而來，顯示華語已不只是課堂中學習的語言，也成為年輕人表達想法的能力。

他說：「華語已經成為越來越多年輕人願意投入時間、願意站上舞台，甚至願意用它來表達自己想法的一項能力。」

董思齊認為，演講比單純學習語言更不容易，參賽學生除了要把華語說得正確、流利，也必須思考如何表達自己的觀察、想法與故事，因此「不論是否得獎，能站上舞台面對評審及觀眾，以華語完整表達想法，本身就是重要的學習」。

他鼓勵學生持續學習華語，未來有機會到台灣走走、看看，甚至赴台留學，認識不同文化、開拓視野，成為連結台灣與泰國的新一代橋梁。

董思齊也感謝泰國中華會館團隊、海華文教基金會、評審及指導老師共同投入活動，並肯定老師與家長長期支持學生學習華語。

海華文教基金會董事長郭修敏在開幕致詞表示，學習多一種語言不只是增加能力，也能為升學、工作及未來發展打開通往世界的大門。她鼓勵參賽學生不要給自己太大壓力，以輕鬆、快樂的心情勇敢表達、展現自信。

泰國中華會館代理事長秦鎮漢在閉幕致詞表示，比賽歷經兩天激烈角逐順利完成，感謝評審老師及工作人員付出。他說，比賽雖已落幕，但思考和表達永不止步，主辦單位未來將繼續搭建相關平台，期待學生明年帶來更精彩表現。

根據主辦單位資料，本屆比賽9月3日舉行初賽，4日進行決賽及頒獎，並頒發學生獎項及輔導老師榮光獎。