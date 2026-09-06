日本蛋糕店遭縱火釀3死 慶祝開店20周年竟成奪命聚會

日本岐阜縣一間蛋糕店兼住宅昨晚發生火警。警方表示，其中一名傷者送醫後宣告不治，使這場大火的罹難者增至3人，事發當時店家正在聚會，其中一名與會者可能涉案。

「每日新聞」報導，岐阜縣本巢市宗慶地區一間蛋糕店SUNRISE一名女性昨晚9時許報警稱，「有人被刀刺中，且有人潑灑汽油，發生火災」。

岐阜縣北方警察署表示，在火警現場尋獲2具遺體之外，共3人送醫治療，其中包含66歲女老闆曾野Satomi。而其中一名70歲男性傷患送醫後宣告不治，導致罹難者增至3人。

這間店鋪兼住宅為2層樓建築，大火燒毀約300平方公尺，且把屋頂燒出好幾個洞，建物出現大片焦黑痕跡。火勢在3小時左右過後被撲滅。

警方指出，蛋糕店老闆於失火當時與其他友人在一起，共11人在屋內。蛋糕店相關人士透露，當時老闆似乎在與中學時期的同學聚會。警方懷疑，與會的其中一人可能涉案。

這間蛋糕店位在樽見鐵路北方真桑站東南方約1.3公里的郊區，四周有田地也有住宅。

附近一名40多歲住戶表示，當時聽到數次巨響，然後就看到竄出火舌。當天打烊之後，仍有幾輛車停在店前面的停車場，「附近的人還在議論『今年是20周年，可能在舉辦相關活動吧』」。根據這間蛋糕店官網，今年適逢開店20周年。

岐阜縣西式點心協會相關人士表示，這間蛋糕店的女老闆擔任該協會理事，「並非像是會被怨恨的人，先前碰面時也沒出現異狀」。

「日本經濟新聞」報導，警方已經前往現場勘驗，正在朝殺人與放火事件的方向調查。