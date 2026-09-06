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哈利王子一家搬回英國 保安費誰買單再掀爭議

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導
英國哈利王子（左）與妻子梅根（右）一家人搬回英國。路透
英國哈利王子（左）與妻子梅根（右）一家人搬回英國。路透

英國哈利王子近日與妻子梅根和一雙兒女搬回英國，再度引發納稅人是否應為這一家人支付保護費用的討論；專家警告，哈利一家確實面臨潛在威脅。

法新社報導，哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）和王室鬧僵後，卸下王室職務並於2020年搬離英國。哈利隨後展開多年訴訟，爭取在美國加州定居期間，保留由英國納稅人支付的隨護維安，但最終遭到駁回。

這次帶著7歲的亞契王子（Prince Archie）與5歲的莉莉貝公主（Princess Lilibet）返英後，據報哈利正爭取恢復由警察提供安全保護。

曾擔任英王查理三世（King Charles III）王儲時期隨護的哈默（Scott Hamer）接受法新社訪問時坦言：「這真的很令人意外。」

他說：「目前接受保護的人當中，有些人面臨的威脅可能還沒有哈利大。所以問題是，為什麼他不能享有同等保護？」

目前哈利一家據傳住在英格蘭科茲窩（Cotswolds）地區，並已為子女註冊當地一所私立學校。由於每天接送小孩的行程十分規律，外傳哈利高度關切兒女曝光帶來的安全風險。

哈默指出，相關安全風險需要評估。「每天都在固定時間接送小孩，這會大幅增加他的維安威脅。」

哈默解釋：「這些威脅確實存在，可能來自國際恐怖主義，也可能來自反對他與混血妻子結婚的極右勢力。」

哈利尋求警方保護，部分原因是英國私人保安無法持槍。

哈默的前同僚、另一名前王室保安員摩根（Simon Morgan）接受法新社訪問時表示：「哈利主張，現有的威脅極大，只有官方警力才能應付，他認為自己應該獲得這樣的保護。」

然而，英國民意似乎並不支持納稅人買單。

根據英國「i報」（i Paper）上週民調，僅6%認為哈利的安保應完全由公費負擔，63%受訪者認為夫婦倆應自行支付。

王室專家勞尼（Andrew Lownie）對法新社表示：「他在美國已經自費聘請安保，我想不出他為何不能在英國這麼做。這裡其實也沒那麼危險。」

哈利王子 英國 梅根 查理三世

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